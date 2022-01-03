Лидеры стран «ядерной пятерки» выступили с общим заявлением о безопасности

Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием.

В заявлении указано, что страны "ядерной пятерки" считают своей ответственностью снижение стратегических рисков.

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", — приводит РИА Новости цитату из заявления.

Кроме того, ядерные державы подтвердили важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений по нераспространению, разоружению и контролю, включая Договор о нераспространении ядерного оружия.

"Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", — указано в заявлении.

Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.01.2022, 02:12
    Гость: ONE

    "дестабилизирующая страна" просит США и НАТО не расширяться на Украину.
    именно Украина стала "ахиллесовой пятой" страусиной политики РФ.
    сперва прокукали госпереворот в Киеве,теперь не знаем что делать дальше-"не бейте меня,американский дяденька,я хороший!"
    конечно,поставить крест на цивилизации можно и без хохлов-их куда меньше,чем военных баз альянса,но именно Украина в данный момент является драйвером "нагибания" России,и виноват в этом наше либеральное правительство.

  4. 04.01.2022, 01:37
    Гость: Лепота

    Теперь всем понятно по какому принципу выбрано пять постоянных членров Совета Безопасности ООН?
    Не абы как, а пять ядерных держав.

  5. 04.01.2022, 01:37
    Гость: blog2038,.

    «ядерной пятерки»
    "заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием"
    ---
    Болтовня. Как это можно "недопустить" и почему только "пятерки".

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