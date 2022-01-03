Лидеры стран «ядерной пятерки» выступили с общим заявлением о безопасности
Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием.
В заявлении указано, что страны "ядерной пятерки" считают своей ответственностью снижение стратегических рисков.
"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", — приводит РИА Новости цитату из заявления.
Кроме того, ядерные державы подтвердили важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений по нераспространению, разоружению и контролю, включая Договор о нераспространении ядерного оружия.
"Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство", — указано в заявлении.
Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"дестабилизирующая страна" просит США и НАТО не расширяться на Украину.
именно Украина стала "ахиллесовой пятой" страусиной политики РФ.
сперва прокукали госпереворот в Киеве,теперь не знаем что делать дальше-"не бейте меня,американский дяденька,я хороший!"
конечно,поставить крест на цивилизации можно и без хохлов-их куда меньше,чем военных баз альянса,но именно Украина в данный момент является драйвером "нагибания" России,и виноват в этом наше либеральное правительство.
можно было верить.
Семантика - хотите, зовите их главами.
Теперь всем понятно по какому принципу выбрано пять постоянных членров Совета Безопасности ООН?
Не абы как, а пять ядерных держав.
«ядерной пятерки»
"заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием"
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Болтовня. Как это можно "недопустить" и почему только "пятерки".