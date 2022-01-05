Международная коалиция во главе с США нанесла удары на северо-востоке Сирии

13:33 5.01.2022

Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла накануне удары по неназванным огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

"Силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях Green Village (военная база. — Прим. ред.) в Сирии. Действуя в порядке самообороны, силы коалиции нанесли удары в целях устранения угрозы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

Кому именно принадлежали огневые позиции, не уточнялось.

В пресс-службе подчеркнули, что ненаправленные атаки несут серьезную угрозу для гражданского населения Сирии и способны спровоцировать массовые жертвы. В этой связи коалиция "оставляет за собой право защищать себя и партнеров перед лицом любой угрозы, а также продолжит делать все возможное для защиты этих сил".

При этом сирийские власти, а также российские дипломаты и военные неоднократно заявляли, что пребывание американского контингента нарушает суверенитет Сирии и все международные правила.