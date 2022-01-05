Международная коалиция во главе с США нанесла удары на северо-востоке Сирии
Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла накануне удары по неназванным огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.
"Силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях Green Village (военная база. — Прим. ред.) в Сирии. Действуя в порядке самообороны, силы коалиции нанесли удары в целях устранения угрозы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции.
Кому именно принадлежали огневые позиции, не уточнялось.
В пресс-службе подчеркнули, что ненаправленные атаки несут серьезную угрозу для гражданского населения Сирии и способны спровоцировать массовые жертвы. В этой связи коалиция "оставляет за собой право защищать себя и партнеров перед лицом любой угрозы, а также продолжит делать все возможное для защиты этих сил".
При этом сирийские власти, а также российские дипломаты и военные неоднократно заявляли, что пребывание американского контингента нарушает суверенитет Сирии и все международные правила.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Забили на ваши предупреждения и дальше будем забивать.Главное избавить от угрозы населению.
Тонкий намёк Украине на самооборону от российских баз в Донбасе.
видимо когда бомбят Сирию С-300 спят.
Кого конкретно мочили? Пустая болтовня.
Оставьте Кремль в покое.
В феврале будет два года назад как Кремль показал, что Кремль может и что Кремль не может.