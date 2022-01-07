Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули страну
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули страну, сообщает Orda.kz. По данным издания, в стране остался только его старший брат Болат Назарбаев.
Следует отметить, что с начала беспорядков в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи.
Обращает на себя внимание также тот факт, что власти Казахстана перестали использовать название столицы страны Нур-Султан в официальных сообщениях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
" ... - нет альтернативной ведущей поддержки - Навального"
---
Альтернатива Навальный? Ну-ну. Альтернатива такая как сказала Роза Люксембург: СОЦИАЛИЗМ или ВАРВАРСТВО. Что мы и воочию наблюдаем в как в Европе
так и США или той же Австралии: ДЕ-ФАКТО КЦ для тех кто отказывается ВТЫКАТЬСЯ бурдой под названием вакцина. А так тебе ли "европеец" и тебе подобных
УЧИТЬ как жить другим. У вас УЖЕ фашизм ДЕ-ФАКТО - под названием вакцинация. Примечательно то, что ПЕРВАЯ европейская страна, которая ввела ОБЬЯЗАТЕЛЬНУЮ вакцинацию вакциной с УСЛОВНЫМ ДОПУСКОМ - это родина Адольфа Гитлера - Австрия. Символично с учетом того, что все эти мРНК-вакцины
имеют УСЛОВНЫЙ ДОПУСК и их применение регулирует Нюрнбергский Кодекс созданный на основе Нюрнбергского Трибунала. Согласно Нюрнбергскому Кодексу
применение таких вакцин - ДОБРОВОЛЬНО. Нарушение этого принципа - есть ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. Фашизм в чистом виде и начался снова
с "цивилизованной" Австрии. Символично не правда ли "европеец"?
ну что теперь-то будем делать? Чтобы оттяпать Байконур, надо хапнуть половину Казахстана. Смогём?
Постоянное, без кризисов, прогрессивное развитие любой страны, любого государства, любой нации, любого народа может быть достигнуто только при условии выборной коллективной власти всего трудового народа без лидеров, партий и других группировок. В СССР во времена Сталина создавались благоприятные условия для перехода к такой власти, но не получилось из-за предательства руководства КПСС. При переходе к всенародной власти верхушка КПСС теряла все свое преимущество, свою диктаторскую политику, свое особое положение и свой комфорт, поэтому превратилась в смертельных врагов России в фашистов. Долгая несменяемая власть обязательно становится таковой. Это основная причина убийства Сталина и СССР.
Партия может играть положительную роль только на коротком этапе официального становления Всенародной Власти, а далее ее функции должны быть перенаправлены из системы управления в систему независимого контроля и обратной связи, действующею через независимые СМИ.
Т.Е. главная задача любой прогрессивной партии, сумевшей занять лидирующее положение в стране (в Мире), заключается в организации постепенного перехода к власти всего народа. Только при такой власти будет стабильность и постоянное совершенствование рода человеческого. Другого не дано. Сейчас такая задача посильна ЕР, если бы там нашлись лидирующие патриоты России.
шансы России в этом обмене делать большинство импортируемых товаров своими силами, давая работу гражданам России.
"Вынужденный товарообмен , потому что Россия фактически ничего не производит (кроме скрепных высоких идей и громких лозунгов)"
----------------
Ну так будет производить. Произвести продукцию сейчас совсем несложно. Сложно продать, очень сложно. Плюс автоматизация производственных процессов, постиндустриальное общество, слышали надеюсь. Каждое рабочее место на вес золота.
Поэтому строго говоря нет особого смысла поставлять на запад сырье, да и незачем на западе держать такой высокий уровень потребления, это же лишний углекислый газ, повышение температуры, пожары в Сибири, тает вечная мерзлота, залежи пластика в мировом океане.