Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули страну

15:05 7.01.2022

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули страну, сообщает Orda.kz. По данным издания, в стране остался только его старший брат Болат Назарбаев.

Следует отметить, что с начала беспорядков в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи.

Обращает на себя внимание также тот факт, что власти Казахстана перестали использовать название столицы страны Нур-Султан в официальных сообщениях.