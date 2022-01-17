Запад отказался от идеи отключить Россию от SWIFT
Немецкая газета Das Handelsblatt сообщила, что Европейские страны и США уже не рассматривают идею отключения российских банков от системы передачи информации о платежах SWIFT.
По данным издания, причиной такого решения стало мнение, что отключение России от SWIFT дестабилизирует финансовые рынки, а также будет способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой западные страны доминировать не будут.
Сообщается, что вместо этого обсуждается введение целевых экономических санкций в отношении крупнейших российских банков. При этом Германия хочет добиться исключений, чтобы иметь возможность оплачивать импорт российского газа и нефти, пишет РБК.
Также сообщается, что в ближайшее время планируется встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с канцлером Германии Олафом Шольцем. Предположительно, на встрече они обсудят политику санкций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Конечно не будут отключать.Как они халявские деньги из России вытаскивать будут тогда.
Думаю что первым делом отключат SWIFT)
отключают Россию.
Поэтому у бандер задок подмерзает.
Цивилизованный Запад в собственном болоте ноги не вытерет, им страшно стало, ибо русские идут!