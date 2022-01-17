Запад отказался от идеи отключить Россию от SWIFT

21:35 17.01.2022

Немецкая газета Das Handelsblatt сообщила, что Европейские страны и США уже не рассматривают идею отключения российских банков от системы передачи информации о платежах SWIFT.

По данным издания, причиной такого решения стало мнение, что отключение России от SWIFT дестабилизирует финансовые рынки, а также будет способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой западные страны доминировать не будут.

Сообщается, что вместо этого обсуждается введение целевых экономических санкций в отношении крупнейших российских банков. При этом Германия хочет добиться исключений, чтобы иметь возможность оплачивать импорт российского газа и нефти, пишет РБК.

Также сообщается, что в ближайшее время планируется встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с канцлером Германии Олафом Шольцем. Предположительно, на встрече они обсудят политику санкций.