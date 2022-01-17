В Кремле отреагировали на идею размещения в Эстонии войск НАТО
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное размещение в Эстонии военных НАТО — доказательство обоснованной обеспокоенности со стороны России.
«Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории, это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей, и это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности», — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА «Новости».
Канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм отметил, что республика готова разместить до 5000 солдат сил быстрого реагирования НАТО. Он также добавил, что если Альянс направит на восточный фланг больше войск, их могут решить разместить и в другой стране. С точки зрения военной эффективности, некоторые подразделения было бы разумно разместить, например, в Румынии, заключил Сальм.
В 2016 году на саммите НАТО в Варшаве было решено разместить многонациональные батальоны альянса в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Эстонский батальон находится под командованием Великобритании, латвийский возглавила Канада, литовский — Германия, польский — США. В дислоцированной в эстонской Тапе боевой группе насчитывается свыше тысячи военных.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Они предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения альянса на восток, ближе к границам РФ. Консультации между Москвой и Вашингтоном прошли 10 января в Женеве, 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эсты - молодцы! Это настоящая борьба с безработицей. 5000 солдат, это инфраструктура и обслуживающий персонал. Из сортиров дерьмо нужно будет откачивать. Новые публичные дома можно открыть. А если учесть новую армейскую ориентацию не только женские. Да здравствует современная Эссттонниия - страна золотарей и удовольствий(в т.ч. нетрадиционных)!!!
Песков по поводу размещения российских войск вдоль границы с Украиной заявил;*На своей территории где хотим там и размещаем войска*
И вот прилетела ответка из Эстонии.
россия боится весь мир а весь мир боится россию при этом противоречия антагонистические переговорами они разрешаются в этом случае самый лучший способ тот который кончилось противостояния ссср со всем остальным миром
Саддам тоже когда то Кувейт очень легко взял...
Очень похоже на то, что Кремлёвцы до сих пор пытаются войти в Европу на "равных правах".
Где место России в их "европейской семье" нам ещё в 90-х объяснили.
Когда Гегемон стоит на коленях в Катыни, кланяется "Ельцин-центру", открывает памятник Солженицыну, выполняет указания МВФ и ВОЗ по факсу, исправно платит дань США каждый год по пол триллиона баксов... что они хотели? Что бы с ними считались?