В Кремле отреагировали на идею размещения в Эстонии войск НАТО

13:59 17.01.2022

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное размещение в Эстонии военных НАТО — доказательство обоснованной обеспокоенности со стороны России.

«Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории, это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей, и это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности», — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА «Новости».

Канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм отметил, что республика готова разместить до 5000 солдат сил быстрого реагирования НАТО. Он также добавил, что если Альянс направит на восточный фланг больше войск, их могут решить разместить и в другой стране. С точки зрения военной эффективности, некоторые подразделения было бы разумно разместить, например, в Румынии, заключил Сальм.

В 2016 году на саммите НАТО в Варшаве было решено разместить многонациональные батальоны альянса в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Эстонский батальон находится под командованием Великобритании, латвийский возглавила Канада, литовский — Германия, польский — США. В дислоцированной в эстонской Тапе боевой группе насчитывается свыше тысячи военных.

В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Они предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения альянса на восток, ближе к границам РФ. Консультации между Москвой и Вашингтоном прошли 10 января в Женеве, 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ.