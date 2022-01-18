В Германии заявили об отсутствии альтернативы добрым отношениям с Москвой
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что альтернативы добрым и стабильным отношениям Москвы и Берлина нет, и новое правительство Германии будет работать над их выстраиванием.
«Я хотела бы в ходе своего визита подчеркнуть, насколько важны взаимоотношения с Российской Федерацией для нового правительства и для меня лично. Альтернативы добрым и стабильным связям между Москвой и Берлином нет, я бы хотела и дальше продолжать работать над этой задачей. Здесь я говорю от имени всего нового федерального правительства», - отметила Бербок на открытии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Также она добавила, что уже провела беседу с представителями экономики на тему водорода и намерена обсудить темы, «бросающие тень» на отношения Москвы и Берлина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Иван ! Спасибо, что Ты подтвердил мою мысль в посте - то, что Вы вынуждаете хорошее отношение угрозами. Не ожидал.
Европейский язык - это лицемерие и двойные стандарты. Но к немцам, в целом, несмотря на сложную историю взаимоотношений наших стран, отношусь нормально и считаю, что в этом обезумевшем европейском мире, это, пожалуй, самая здравая нация.
Какую же Кузькину мать конкретно обещали показать ? Это в смысле что тут кого то долго запрягали , но так и не запрягли ? И когда с Москвой отказывались говорить , нормальным тоном? И вообще , откуда такая уверенность , что на Кузькину мать не ответят Дядюшкой Джо каким нибудь или чем нибудь в этом роде....В реальность спуститесь с имперских сновидений , да на обстановку вокруг да внутри страны посмотрите....Думаете этот цирк с конями, под боком всем вечно будует снисходительно безразличен ?
Это Ваше мнение.
Конечно , живите дальше только воспоминаниями 80 летней давности , кто на кого напал , хотя и СССР в то время был далеко не мирный трактор. Советуйте всем отказаться от немецких автомобилей , оборудования для предприятий и техники. А также верните все деньги полученные за ресурсы , покупаемыми Германий по очень хорошим ценам , еще со времен СССР. Возможно она на эти деньги проведет газ многим Российским сельским жителям да и вообще поможет , как помогала гуманитарной помошью Россси в 90х.