В Германии заявили об отсутствии альтернативы добрым отношениям с Москвой

13:28 18.01.2022

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что альтернативы добрым и стабильным отношениям Москвы и Берлина нет, и новое правительство Германии будет работать над их выстраиванием.

«Я хотела бы в ходе своего визита подчеркнуть, насколько важны взаимоотношения с Российской Федерацией для нового правительства и для меня лично. Альтернативы добрым и стабильным связям между Москвой и Берлином нет, я бы хотела и дальше продолжать работать над этой задачей. Здесь я говорю от имени всего нового федерального правительства», - отметила Бербок на открытии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Также она добавила, что уже провела беседу с представителями экономики на тему водорода и намерена обсудить темы, «бросающие тень» на отношения Москвы и Берлина.