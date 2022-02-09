Администрация Байдена решила открыть в США наркопритоны

Министерство юстиции США обсуждает с регулирующими органами возможность открытия в стране так называемых безопасных инъекционных пунктов для людей, употребляющих сильнодействующие наркотики. По мнению авторов идеи, это позволит снизить число смертельных передозировок.

Стоит отметить, что президента США Джо Байдена ранее обвиняли в том, что он ничего не сделал для борьбы с потоком наркотиков, поступающих в США через американо-мексиканскую границу. В частности, с такой критикой выступал представитель Нью-Йорка республиканец Джон Катко, пишет Regnum.

При этом администрация экс-президента США Дональда Трампа выступала категорически против создания подобных инъекционных пунктов, а прокуроры достаточно активно боролись с законопроектом о безопасном потреблении наркотиков в Филадельфии. В прошлом году минюст выиграл судебный процесс и федеральный апелляционный суд Пенсильвании постановил, что открытие подобных объектов нарушит закон 1980-х годов о наркопритонах.

Согласно предварительным статистическим данным, в 2020 году число смертей от передозировки наркотиков в США выросло почти на 30% (93 000 случаев). Число смертей увеличилось везде, кроме Южной Дакоты и Нью-Хэмпшира.

По данным The New York Times, за последние годы ежегодная смертность от передозировки в США уже превысила пик смертности от автокатастроф, насилия или эпидемии СПИДа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.02.2022, 23:24
    Гость: Жека

    Ради прибылей страны, в которой якобы в-первые, появился парламентаризм- "под бременем белого человека", убивали сотни миллионов людей - что в Индии, что в других заморских территориях, что опиумные войны.

    Нищие шотладанцы изобрели килт - Англия ограбила до трусов + господдержка пиратства + уничтожение трети населения самой Метрополии в виде повешения бродяг, нищих и прочих.

    Нищая страна - Великобритания, средства доставки атомного оружия отсутствуют, атомные подлодки- практически отсутствуют. Танков - около 300.
    Это не армия, это пипец

  3. 09.02.2022, 21:08
    Гость: Радуга

    Справка:"Впервые опиум был завезен в Англию из Бенгалии в 1683 году.Англичане пытались приобщить свой народ к опиуму,но у них ничего не получилось и они стали искать другой рынок сбыта,а потом они нашли его в Китае. Прибыль делят Китай с Британией. А теперь они еще распространяют героин. Жесткий контроль за мировой торговлей наркотиками осуществляет:Комитет-300.В основном -это короли(Елизавета 2), графы,кардиналы,принцы,герцоги и лорды. А чтобы им не грозил суд,они пытаются легализовать наркотики во всех странах,в которые они эти наркотики поставляют. Вся торговля опиумом в Юго-Восточной Азии связана с семьей Бронфманов,которые являются одним из каналов доставки героина в Америку".
    Представляете,что нас ждет,если родители будут воспитывать детей слабаками? У нас уже эта беда есть,но может стать еще хуже. И еще неизвестно,что лучше ядерная бомба или наркота....

  4. 09.02.2022, 19:23
    Гость: Глобальные либералы

    успешно разлагают государство и нацию.И никакие ружья против трупных либеральных червей в голове не помогут. Но в отношении США это может и нужно. Зажрались.

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