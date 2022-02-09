Администрация Байдена решила открыть в США наркопритоны
Министерство юстиции США обсуждает с регулирующими органами возможность открытия в стране так называемых безопасных инъекционных пунктов для людей, употребляющих сильнодействующие наркотики. По мнению авторов идеи, это позволит снизить число смертельных передозировок.
Стоит отметить, что президента США Джо Байдена ранее обвиняли в том, что он ничего не сделал для борьбы с потоком наркотиков, поступающих в США через американо-мексиканскую границу. В частности, с такой критикой выступал представитель Нью-Йорка республиканец Джон Катко, пишет Regnum.
При этом администрация экс-президента США Дональда Трампа выступала категорически против создания подобных инъекционных пунктов, а прокуроры достаточно активно боролись с законопроектом о безопасном потреблении наркотиков в Филадельфии. В прошлом году минюст выиграл судебный процесс и федеральный апелляционный суд Пенсильвании постановил, что открытие подобных объектов нарушит закон 1980-х годов о наркопритонах.
Согласно предварительным статистическим данным, в 2020 году число смертей от передозировки наркотиков в США выросло почти на 30% (93 000 случаев). Число смертей увеличилось везде, кроме Южной Дакоты и Нью-Хэмпшира.
По данным The New York Times, за последние годы ежегодная смертность от передозировки в США уже превысила пик смертности от автокатастроф, насилия или эпидемии СПИДа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
точно, эти коррупционеры..
Ради прибылей страны, в которой якобы в-первые, появился парламентаризм- "под бременем белого человека", убивали сотни миллионов людей - что в Индии, что в других заморских территориях, что опиумные войны.
Нищие шотладанцы изобрели килт - Англия ограбила до трусов + господдержка пиратства + уничтожение трети населения самой Метрополии в виде повешения бродяг, нищих и прочих.
Нищая страна - Великобритания, средства доставки атомного оружия отсутствуют, атомные подлодки- практически отсутствуют. Танков - около 300.
Это не армия, это пипец
Справка:"Впервые опиум был завезен в Англию из Бенгалии в 1683 году.Англичане пытались приобщить свой народ к опиуму,но у них ничего не получилось и они стали искать другой рынок сбыта,а потом они нашли его в Китае. Прибыль делят Китай с Британией. А теперь они еще распространяют героин. Жесткий контроль за мировой торговлей наркотиками осуществляет:Комитет-300.В основном -это короли(Елизавета 2), графы,кардиналы,принцы,герцоги и лорды. А чтобы им не грозил суд,они пытаются легализовать наркотики во всех странах,в которые они эти наркотики поставляют. Вся торговля опиумом в Юго-Восточной Азии связана с семьей Бронфманов,которые являются одним из каналов доставки героина в Америку".
Представляете,что нас ждет,если родители будут воспитывать детей слабаками? У нас уже эта беда есть,но может стать еще хуже. И еще неизвестно,что лучше ядерная бомба или наркота....
успешно разлагают государство и нацию.И никакие ружья против трупных либеральных червей в голове не помогут. Но в отношении США это может и нужно. Зажрались.
подыхают.. Нам это будет только в радость.. Hip-hip-hooray!!