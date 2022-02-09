Администрация Байдена решила открыть в США наркопритоны

14:57 9.02.2022

Министерство юстиции США обсуждает с регулирующими органами возможность открытия в стране так называемых безопасных инъекционных пунктов для людей, употребляющих сильнодействующие наркотики. По мнению авторов идеи, это позволит снизить число смертельных передозировок.

Стоит отметить, что президента США Джо Байдена ранее обвиняли в том, что он ничего не сделал для борьбы с потоком наркотиков, поступающих в США через американо-мексиканскую границу. В частности, с такой критикой выступал представитель Нью-Йорка республиканец Джон Катко, пишет Regnum.

При этом администрация экс-президента США Дональда Трампа выступала категорически против создания подобных инъекционных пунктов, а прокуроры достаточно активно боролись с законопроектом о безопасном потреблении наркотиков в Филадельфии. В прошлом году минюст выиграл судебный процесс и федеральный апелляционный суд Пенсильвании постановил, что открытие подобных объектов нарушит закон 1980-х годов о наркопритонах.

Согласно предварительным статистическим данным, в 2020 году число смертей от передозировки наркотиков в США выросло почти на 30% (93 000 случаев). Число смертей увеличилось везде, кроме Южной Дакоты и Нью-Хэмпшира.

По данным The New York Times, за последние годы ежегодная смертность от передозировки в США уже превысила пик смертности от автокатастроф, насилия или эпидемии СПИДа.