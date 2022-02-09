Байден назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей»

11:10 9.02.2022

Президент США Джо Байден во время частных встреч и закрытых мероприятий нелицеприятно высказывался о своих коллегах, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Президента России Владимира Путина он якобы называл «парнем с ядерным оружием и без друзей». Также упомянуты канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщили источники телеканала, говоря о Шольце, президент США сказал, что он «не Ангела Меркель». Поведение Джонсона Джо Байден якобы называл вспыльчивым. По мнению президента США, Макрон стремится стать похожим на Шарля де Голля, пишет «Коммерсант».

«Эти анонимные сплетни никоим образом не похожи на то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит»,— прокомментировала информацию представитель Совета безопасности США Эмили Хорн. «Президент Байден доволен исключительным сотрудничеством между США и нашими европейскими союзниками и партнерами, в том числе в связи с продолжающимся кризисом, связанным с наращиванием российской военной мощи на границах Украины»,— добавила она.