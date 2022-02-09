Байден назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей»

Владимир Путин

Президент США Джо Байден во время частных встреч и закрытых мероприятий нелицеприятно высказывался о своих коллегах, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Президента России Владимира Путина он якобы называл «парнем с ядерным оружием и без друзей». Также упомянуты канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 

Как сообщили источники телеканала, говоря о Шольце, президент США сказал, что он «не Ангела Меркель». Поведение  Джонсона Джо Байден якобы называл вспыльчивым. По мнению президента США, Макрон стремится стать похожим на Шарля де Голля, пишет «Коммерсант».

«Эти анонимные сплетни никоим образом не похожи на то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит»,— прокомментировала информацию представитель Совета безопасности США Эмили Хорн. «Президент Байден доволен исключительным сотрудничеством между США и нашими европейскими союзниками и партнерами, в том числе в связи с продолжающимся кризисом, связанным с наращиванием российской военной мощи на границах Украины»,— добавила она.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.02.2022, 17:36
    Гость: каждому своё

    Я даже назову тебе поимённо немцев ,"которые при случае с огромным удовольствием воткнут Америке пику в спину, "за все хорошее", включая СП-2."
    Александр из Берлина -это раз
    Александр Сосновский на передаче у Шапиро
    Александр Рар на передачи у Скабеевой.
    Если бы не смотрел эти передачи ,то мог бы сказать "трое из ларца -одинаковых лица".

  2. 09.02.2022, 16:00
    Гость: порто-франко

    Насчёт парня без друзей - тема для другого парня, министра обороны России. Есть такая НАТОвская страна - Греция. Греки в братушки не лезут, но в отличие от многих бывших советских и "варшавских" русофобией не страдают. Посему с удивлением и неприязнью восприняли новость о том, что дочка Шойгу, с трибуны стадиона пальчиками показывала (кому ? ) символ фашистствующих турецких "серых волков", видимо демонстрируя так тюркскую солидарность. Пропаганда ? может быть. Но не надо плодить новых неприятелей на пустом месте. Если это неправда, то надо заявить об этом. Если правда, то папе следует отмежеваться от глупости дочки, время сечь ремнём уже прошло.

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