США отказывают странам в свободном выборе курса и партнеров

Посольство России в США заявило, что Белый дом отказывает странам в свободном выборе внешнеполитического курса и международных партнеров, пишет газета "Известия".

Так в посольстве отреагировали на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, являются «естественной угрозой демократии» в Западном полушарии.

"Тем самым США отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров. В ключевом для международной безопасности праве, которое, как заявила 8 февраля первый замгоссекретаря Шерман, "не может быть предметом дискуссий или торга", — говорится в сообщении российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что правительство США оказывало давление на правительство Бразилии и президента страны Жаира Болсонару, чтобы он отменил свой визит в Россию.  Представители США заявляли, что президент России Владимир Путин, принимая в Москве Болсонару, "сможет продемонстрировать, что он не изолирован". Визит Болсонару в РФ ожидается в феврале. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2022, 18:46
    Гость: Сможешь назвать.

    А скажи ка Петорф , в какой ещё стране кроме Беларусии сажают в тюрьму на два года за смайлики под постом против президента или ментов?

  2. 10.02.2022, 18:38
    Гость: Беларус

    Ну ка скажи как при оккупационном режиме можно иметь право выбора. Если ты это обоснуешь то получишь Нобелевскую премию.

  4. 10.02.2022, 18:22
    Гость: И не вякай.

    Даже когда крестилась КИЕВСКАЯ РУСЬ твои предки в мокшанских болотах жили на деревьях. Поэтому и даже сейчас вас зовут -ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТОЙ.

  5. 10.02.2022, 15:05
    Гость: Тётка

    Не надо рычать в мою сторону по причине моего женского рода, а иной причины для вашего "рыка" нет.
    Не может быть так, чтобы один миллион литовцев диктовали одному миллиаржу китайцев как надо "правильно" жить.
    Кстати, Литва на настоящий момент - это самая пьющая страна в ЕС.
    Не было и не будет так, чтобы нищий указывал миллиардеру, как надо правильно зарабатывать деньги, а ницист поучал интернационалиста как надо любить ближнего.
    Изыдь, украинское чмо.

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