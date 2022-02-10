США отказывают странам в свободном выборе курса и партнеров
Посольство России в США заявило, что Белый дом отказывает странам в свободном выборе внешнеполитического курса и международных партнеров, пишет газета "Известия".
Так в посольстве отреагировали на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, являются «естественной угрозой демократии» в Западном полушарии.
"Тем самым США отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров. В ключевом для международной безопасности праве, которое, как заявила 8 февраля первый замгоссекретаря Шерман, "не может быть предметом дискуссий или торга", — говорится в сообщении российских дипломатов.
Ранее сообщалось, что правительство США оказывало давление на правительство Бразилии и президента страны Жаира Болсонару, чтобы он отменил свой визит в Россию. Представители США заявляли, что президент России Владимир Путин, принимая в Москве Болсонару, "сможет продемонстрировать, что он не изолирован". Визит Болсонару в РФ ожидается в феврале.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А скажи ка Петорф , в какой ещё стране кроме Беларусии сажают в тюрьму на два года за смайлики под постом против президента или ментов?
Ну ка скажи как при оккупационном режиме можно иметь право выбора. Если ты это обоснуешь то получишь Нобелевскую премию.
А литовцы пьют потому что есть за что пить. А у вас денег нет даже на стекломой.
Даже когда крестилась КИЕВСКАЯ РУСЬ твои предки в мокшанских болотах жили на деревьях. Поэтому и даже сейчас вас зовут -ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТОЙ.
Не надо рычать в мою сторону по причине моего женского рода, а иной причины для вашего "рыка" нет.
Не может быть так, чтобы один миллион литовцев диктовали одному миллиаржу китайцев как надо "правильно" жить.
Кстати, Литва на настоящий момент - это самая пьющая страна в ЕС.
Не было и не будет так, чтобы нищий указывал миллиардеру, как надо правильно зарабатывать деньги, а ницист поучал интернационалиста как надо любить ближнего.
Изыдь, украинское чмо.