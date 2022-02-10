США отказывают странам в свободном выборе курса и партнеров

10:10 10.02.2022

Посольство России в США заявило, что Белый дом отказывает странам в свободном выборе внешнеполитического курса и международных партнеров, пишет газета "Известия".

Так в посольстве отреагировали на слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, являются «естественной угрозой демократии» в Западном полушарии.

"Тем самым США отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров. В ключевом для международной безопасности праве, которое, как заявила 8 февраля первый замгоссекретаря Шерман, "не может быть предметом дискуссий или торга", — говорится в сообщении российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что правительство США оказывало давление на правительство Бразилии и президента страны Жаира Болсонару, чтобы он отменил свой визит в Россию. Представители США заявляли, что президент России Владимир Путин, принимая в Москве Болсонару, "сможет продемонстрировать, что он не изолирован". Визит Болсонару в РФ ожидается в феврале.