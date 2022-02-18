США объявили о продаже Польше 250 танков Abrams

18:30 18.02.2022

Соединенные Штаты объявили о намеченной продаже 250 танков Abrams Польше на фоне обострения геополитической ситуации в Восточной Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об этом на пресс-конференции в ходе визита в Варшаву в пятницу, 18 февраля, сообщает Reuters.

Остин отметил, что поставка танков улучшит «оперативную совместимость» с польскими вооруженными силами, повысит эффективность совместных усилий Вашингтона и Варшавы, а также других союзников по НАТО по сдерживанию угроз.

По словам министра обороны Польши Мариуса Блащака, речь идет о самой современной модификации Abrams — M1A2 SEPv3, она была впервые презентована в 2018 году. По сравнению с предыдущими версиями боевой машины танк получил новый многоцелевой снаряд и улучшенную электронику. Глава Минобороны подчеркнул, что это один из важнейших контрактов на поставку вооружения в истории страны, который чрезвычайно важен для укрепления ее обороноспособности. Новые танки поступят в 18-ю дивизию на востоке Польши. Общая сумма контракта оценивается в $6 млрд.

О поставке американских танков нового поколения Блащак говорил еще в июле прошлого года. Тогда чиновник отметил, что польские вооруженные силы будут оснащены ими с 2022 г. Анонсируя закупку танков, польские власти сообщали, что планируют разместить их на восточных рубежах страны. Как отмечало профильное издание DefenseNews, на вооружении польской армии находится 247 немецких танков Leopard 2A4 и Leopard 2A5, а также около 500 советских Т-72 и PT-91 местной разработки.