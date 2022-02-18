США объявили о продаже Польше 250 танков Abrams

© KM.RU, Алексей Белкин

Соединенные Штаты объявили о намеченной продаже 250 танков Abrams Польше на фоне обострения геополитической ситуации в Восточной Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об этом на пресс-конференции в ходе визита в Варшаву в пятницу, 18 февраля, сообщает Reuters.

Остин отметил, что поставка танков улучшит «оперативную совместимость» с польскими вооруженными силами, повысит эффективность совместных усилий Вашингтона и Варшавы, а также других союзников по НАТО по сдерживанию угроз.

По словам министра обороны Польши Мариуса Блащака, речь идет о самой современной модификации Abrams — M1A2 SEPv3, она была впервые презентована в 2018 году. По сравнению с предыдущими версиями боевой машины танк получил новый многоцелевой снаряд и улучшенную электронику. Глава Минобороны подчеркнул, что это один из важнейших контрактов на поставку вооружения в истории страны, который чрезвычайно важен для укрепления ее обороноспособности. Новые танки поступят в 18-ю дивизию на востоке Польши. Общая сумма контракта оценивается в $6 млрд.

О поставке американских танков нового поколения Блащак говорил еще в июле прошлого года. Тогда чиновник отметил, что польские вооруженные силы будут оснащены ими с 2022 г. Анонсируя закупку танков, польские власти сообщали, что планируют разместить их на восточных рубежах страны. Как отмечало профильное издание DefenseNews, на вооружении польской армии находится 247 немецких танков Leopard 2A4 и Leopard 2A5, а также около 500 советских Т-72 и PT-91 местной разработки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2022, 05:52
    Гость: А, ну тогда все ясно

    Значит эти танки и не предназначены для реальных боевых действий. Амеры прикинули, что Польше не случится реально столкнуться со злобными русскими, посему сгодятся и такие. Они же ездят, гудят и даже стреляют. От настоящих не отличить.

  2. 19.02.2022, 05:32
    Гость: И монгольская конница,еще.

    Большая война будет вестись воздухом ,на 85%. И морем/океаном.
    А эти ящики -для локальных разборок,оккупаций, и тд.

  3. 19.02.2022, 05:16
    Гость: Танк. Меркава.

    Миллион
    Меркав были уничтожены ливанцами в 2006.
    Из росс.Рпг.
    Вам плохо,наверное. Такую чушь написать.

  5. 19.02.2022, 05:06
    Гость: ABCD

    Фишка в том, что эти "абрамсы" для поляков будут собирать в Индии. В США делают только для армии США.

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