Появились сообщения о прибытии российской военной техники в Донбасс

10:21 22.02.2022

В СМИ и соцсетях начали появляться сообщения о появлении на территории Донецкой и Луганской народных республик большого количества бронетехники.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики.

Telegram-канал "Типичный Донецк" публикует видео, как "первые подразделения российских военных заходят в ДНР и ЛНР".

21 февраля президент России Владимир Путин принял решение "незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР". Церемония подписания соответствующих документов с лидерами ДНР и ЛНР состоялась в Кремле.