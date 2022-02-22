Появились сообщения о прибытии российской военной техники в Донбасс

© KM.RU, Артем Чернов

В СМИ и соцсетях начали появляться сообщения о появлении на территории Донецкой и Луганской народных республик большого количества бронетехники.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики.

Telegram-канал "Типичный Донецк" публикует видео, как "первые подразделения российских военных заходят в ДНР и ЛНР". 

21 февраля президент России Владимир Путин принял решение "незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР". Церемония подписания соответствующих документов с лидерами ДНР и ЛНР состоялась в Кремле.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.02.2022, 17:33
    Гость: Аминь

    бандеровцы сейчас лупят из градов по Донецку, но это их последние преступления, скоро затихнут.

  2. 22.02.2022, 17:16
    Гость: Alexander der Große

    Да не должна быть Вукраина ни пророссийской, ни тем более проамериканской. Она должна стать проукраинской. Должна обеспечить процветание всех законопослушных граждан, вне зависимости от национальной самоидентификации и политической принадлежности. Должна изьять из обращения всех террористов и нациков за их реальные преступления и пропаганду бандеровщины. В общем, должна постараться стать государством и перестать быть "гуляй - полем".

  3. 22.02.2022, 17:14
    Гость: Иван Иваныч

    Интересно, как будут переписывать методичку дня прозападного стада, мычавшего что " Кремль не признает республики , духу не хватит, хозяева из США не велят, где учатся детки олигархов". Больше ничего не интересно, даже их истерики.

  5. 22.02.2022, 16:29
    Гость: я не понял,

    Андрей Руденко,зам министра сказал.что РФ не планирует вводить войска в ДНР и ЛНР..Кому верить..

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