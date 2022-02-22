Появились сообщения о прибытии российской военной техники в Донбасс
В СМИ и соцсетях начали появляться сообщения о появлении на территории Донецкой и Луганской народных республик большого количества бронетехники.
Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики.
Telegram-канал "Типичный Донецк" публикует видео, как "первые подразделения российских военных заходят в ДНР и ЛНР".
21 февраля президент России Владимир Путин принял решение "незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР". Церемония подписания соответствующих документов с лидерами ДНР и ЛНР состоялась в Кремле.
Комментарии читателей Оставить комментарий
бандеровцы сейчас лупят из градов по Донецку, но это их последние преступления, скоро затихнут.
Да не должна быть Вукраина ни пророссийской, ни тем более проамериканской. Она должна стать проукраинской. Должна обеспечить процветание всех законопослушных граждан, вне зависимости от национальной самоидентификации и политической принадлежности. Должна изьять из обращения всех террористов и нациков за их реальные преступления и пропаганду бандеровщины. В общем, должна постараться стать государством и перестать быть "гуляй - полем".
Интересно, как будут переписывать методичку дня прозападного стада, мычавшего что " Кремль не признает республики , духу не хватит, хозяева из США не велят, где учатся детки олигархов". Больше ничего не интересно, даже их истерики.
И акт взаимопомощи- разные процессы
Андрей Руденко,зам министра сказал.что РФ не планирует вводить войска в ДНР и ЛНР..Кому верить..