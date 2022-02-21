Путин решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к гражданам в России.
«Незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР. Прошу Совет Федерации поддержать решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи. Документы будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время», - сказал он.
Церемония подписания соответствующих документов с лидерами ДНР и ЛНР уже состоялась в Кремле.
Комментарии читателей Оставить комментарий
хана?
Правильный шаг. Я за Славянский Союз. Ситуация складывается такая что либеральные фундаметалисты и антирусское лобби крипто-космополитов в Москве и Киеве скоро могут оказаться без работы. Поскольку для новой политики в России должны быть востребованы люди с государственным мышлением и иделогией национал-патриотов. Это в основном державники, государственники и национал-патриоты. Если мы конечно не хотим ходить по замкнутому кругу.
Забоялся? То-то ещё будет! Кранты вашей Юкрэйн-ине, пока ЩэНэ
Хорошие новости. Гнать вонючую бендеру из Киева.
Вместе с ковидобесами всех мастей - поповой, голиковой, мурашко, собяниным, раковой, бегловым за избыточную смертность, за замученных ими в больницах людей, которым они не давали известных всему миру и проверенных лекарств, и ЛГАЛИ и продолжают ЛГАТЬ, что "вакцинация" - "единственный путь", когда это путь к разрушению своего природного иммунитета и здоровья!
Хватило смелости пойти против тех, кто годами строил России каверзы, лгал и клеветал, демонизировал в прессе, пытаясь замарать и приписывая собственную низость - против Сионо-Англо-Американской оси, надо быть последовательными и убирать их пособников из любых структур внутри самой России. И закончить с лживыми "повестками" раз и навсегда!