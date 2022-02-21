22:43 21.02.2022

Президент России Владимир Путин решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к гражданам в России.

«Незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР. Прошу Совет Федерации поддержать решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи. Документы будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время», - сказал он.

Церемония подписания соответствующих документов с лидерами ДНР и ЛНР уже состоялась в Кремле.