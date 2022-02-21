Жесть!
Ну, Горби и ЕБН ваще невиновны - Ленин виноватый!
Но есть еще сбитый российский Ту-154, есть УБИТЫЙ дом в Броварах,из "солдатика" девятиэтажного, где 4 квартиры на этаже, нет НИ ОДНОГО пострадавшего!
НЕТ ВИНОВНЫХ
это защитники Донбасса. А у абрамовичей без меня братьев навалом.
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сатрап без политзаключенных?
Жесть!
Ну, Горби и ЕБН ваще невиновны - Ленин виноватый!
Но есть еще сбитый российский Ту-154, есть УБИТЫЙ дом в Броварах,из "солдатика" девятиэтажного, где 4 квартиры на этаже, нет НИ ОДНОГО пострадавшего!
НЕТ ВИНОВНЫХ
это защитники Донбасса. А у абрамовичей без меня братьев навалом.
понимать надо.
Всем заключенным России.