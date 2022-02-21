Жесть!

Ну, Горби и ЕБН ваще невиновны - Ленин виноватый!

Но есть еще сбитый российский Ту-154, есть УБИТЫЙ дом в Броварах,из "солдатика" девятиэтажного, где 4 квартиры на этаже, нет НИ ОДНОГО пострадавшего!

НЕТ ВИНОВНЫХ