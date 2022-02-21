Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.02.2022, 01:13
    Гость: И только с 1985 года по сегодняшний день нет ни одного винов

    Жесть!
    Ну, Горби и ЕБН ваще невиновны - Ленин виноватый!
    Но есть еще сбитый российский Ту-154, есть УБИТЫЙ дом в Броварах,из "солдатика" девятиэтажного, где 4 квартиры на этаже, нет НИ ОДНОГО пострадавшего!
    НЕТ ВИНОВНЫХ

Все комментарии (67)
Выбор читателей
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Путин ответил на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Бухарест вспомнил про свой золотой запас, переданный в декабре 1916 года
Румыния требует вернуть ее золотой запас , переданный России в 1916 году
Депутат допустил отказ россиян «не только от 13-й зарплаты» ради Донбасса
Сергей Черняховский. Переговоры на фоне смертей
Избранное
Илья Полежаев («Свободный полет») «30 лет в музыке»
Борьба за памятник на Лубянке: исторический смысл vs бессмыслица
Маршрут небесного поезда через Анды
Открытое приветствие русского предпринимателя Вячеслава Рудникова участникам ХХIV Петербургского экономического форума 2021
«Чуткая власть» против власти бандитской 
«Лёд тронулся!» - соцсети об организованном протесте против QR-кодов
Мститель за всю поруганную страну: как сложилась трагическая судьба прототипа «Ворошиловского стрелка»
«Бродячий цирк» дал рецепт, как преодолеть разделение общества
Алексей Горшенев выступил против уничтожения истории, языка и отечества
О концепции государственной политики исторической памяти
«Вопрос Украины – это не вопрос имперских амбиций России. Это вопрос имперских амбиций Запада и США»