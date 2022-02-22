Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе c Россией

11:43 22.02.2022

Народный совет ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве c Россией, сообщает Луганский информационный центр. Решение единогласно поддержали 46 депутатов, участвовавших в проведенном заседании.

Ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с РФ и парламент Донецкой народной республики. Решение также единогласно поддержали все 87 депутатов парламента.

Сегодня же в России вопрос о ратификации документов о признании ДНР и ЛНР будет рассмотрен Госдумой и Советом Федерации. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что признание независимости ЛДНР и ратификация договоров помогут предотвратить гибель россиян, которые проживают в Донбассе.

«В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение», — заявил политик.

Накануне вечером президент РФ Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР во время телеобращения. Российский лидер назвал такую меру «давно назревавшим решением» и подчеркнул, что в России сделали все, чтобы сохранить территориальную целостность Украины.