Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе c Россией

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Народный совет ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве c Россией, сообщает Луганский информационный центр. Решение единогласно поддержали 46 депутатов, участвовавших в проведенном заседании.

Ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с РФ и парламент Донецкой народной республики. Решение также единогласно поддержали все 87 депутатов парламента.

Сегодня же в России вопрос о ратификации документов о признании ДНР и ЛНР будет рассмотрен Госдумой и Советом Федерации. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что признание независимости ЛДНР и ратификация договоров помогут предотвратить гибель россиян, которые проживают в Донбассе.

«В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение», — заявил политик.

Накануне вечером президент РФ Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР во время телеобращения. Российский лидер назвал такую меру «давно назревавшим решением» и подчеркнул, что в России сделали все, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.02.2022, 17:08
    Гость: ну

    если бы российский парламент работал так быстро и эффективно в интересах россиян, цены бы ему не было.

  4. 22.02.2022, 15:05
    Гость: хрень полная

    "Парламент является представительным органом, в котором всё население и регионы страны представлены выбранными представителями". Кто в этих резервациях хоть кого-нибудь выбирал?

  5. 22.02.2022, 14:42
    Гость: Если бы

    к этой богатой территории нормальных руководителей - была бы супер богатая страна с богатейшим народом и экономикой. А так к сожалению - увы.

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