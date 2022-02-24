Военные РФ сообщили о выведении из строя 74 военных объектов Украины

17:47 24.02.2022

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в результате ударов российских войск в ходе спецоперации из строя были выведены 11 аэродромов вооруженных сил Украины, три командных пункта и 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук - М1». Всего же выведены из строя были 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

В ходе операции также были сбиты боевой вертолет и четыре беспилотника «Байрактар ТБ-2», использовавшиеся украинскими военными, сообщает РБК.

«Удары Вооруженными силами Российской Федерации не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. То есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей», - отметил Конашенков.