Военные РФ сообщили о выведении из строя 74 военных объектов Украины
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в результате ударов российских войск в ходе спецоперации из строя были выведены 11 аэродромов вооруженных сил Украины, три командных пункта и 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук - М1». Всего же выведены из строя были 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.
В ходе операции также были сбиты боевой вертолет и четыре беспилотника «Байрактар ТБ-2», использовавшиеся украинскими военными, сообщает РБК.
«Удары Вооруженными силами Российской Федерации не наносятся как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах. То есть домам офицерского состава, жилым домам и казармам, чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей», - отметил Конашенков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Отольётся убийцам кровь «горловской мадонны» и её годовалого мальчика!
!!!!!
27.07.2014, обстрел Горловки ВСУ установками залпового огня «Град», городской парк.
«Убитый ребёнок на руках мёртвой матери , разорванной снарядом на куски, и пытавшейся в последнем объятии спасти кроху».
У вас не то,что в Чечне, в Москве в 93-м сотни поубивали, если е тысячи. И ничего, все спокойны и горды. Кстати, ко мне "вам" не надо, мне далеко за 70, сын и внук фронтовиков, дедушка погиб под Москвой, папа прошел всю войну, для вас, ... воевал за сохранение нефти и газа, чтобы вы не голодали.
Вам убивать гражданских на Донбассе эти соображения как-то не мешали. Ах, ну да, там же для вас не люди, а так, цели. Впрочем, убийств, даже случайных, любых гражданских лиц категорически не приемлю - за такое трибунал полагается вообще-то, это военное преступление. На одной скамье потом будут сидеть убийцы с обеих сторон - все, кто убивал невинных и безоружных.
Плохо, что операция пробуксовывает. Но, интернационализируется? Шумеры сообщают об утрате спорного о.Змеиный(на границе с Румынией). Венгры и поляки- а вы чего спите?
не помогут. Кранты!