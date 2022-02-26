Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины, сообщает РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три - Китай, Индия и ОАЭ - воздержались.
Авторами проекта выступили США и Албания. В тексте отмечалось, что "СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к России прекратить наступление на Украину". В нем также выражалось "глубокое сожаление" в связи со сложившейся ситуацией.
Авторы документа предлагали обязать Россию прекратить применение силы против Украины и воздержаться от угрозы применения силы против любого государства ООН.
Совбез ООН, по замыслу инициаторов проекта, должен был обязать Россию немедленно, полностью и без предусловий вывести все свои войска с территории Украины в рамках ее международно-признанных границ.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал этот проект резолюции антироссийским и антиукраинским.
"Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо. Достаточно хотя бы бегло на него взглянуть. Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет", - приводит слова российского представителя ТАСС.
Небензя также подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом.
"Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями", - сказал дипломат в своем выступлении заседании Совета Безопасности ООН.
Он также обратил внимание представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд на склонность Вашингтона к применению военной силы за рубежом и попросил коллегу не заниматься морализаторством. "Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль?" - сказал Небензя.
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Lenta.ru
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«Внимание! Сейчас на улицах .... Территориальная оборона ведет уличные бои и гражданские должны оставаться дома».
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зачем столько писать ? Достаточно первых двух слов заголовка.
с пленными ........ Оно размещено 25 февраля на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в "Фейсбуке". "Очередные заблудившиеся ......", — подписали видео.
В посте не уточнили, где были захвачены пленные, украинский военнослужащий говорит, что они из Дагестана. "На ... вы пришли сюда? Вам территорий мало? Американцы вам в подъезды ..ут? Или украинцы вам ...ут в подъезды? Все виноваты..." — говорит на кадрах военный.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также опубликовал в "Фейсбуке" видео с пленными российскими десантниками.
Залужный уточнил, что они сами сдались в плен. Российские военные назвали свои фамилии — гвардии капитан Вадим Михоев и ефрейтор Натан Касаткин из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, Улан-Удэ (Бурятия). На вопрос украинского военного, какую они получили задачу, Михоев ответил, что они участвовали в учениях в Крыму.
Отрабатывали оттягивание раненых и всякие такие моменты по команде, которую нам доносили", — сказал пленный.
По его словам, десант загрузили "в поле" на оккупированном полуострове. Десантники рассказали, что не знали, куда летят, думали, что участвуют в учениях.
"[После высадки в Украине] еще часа четыре не понимали, где мы", — сказал пленный Касаткин.
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