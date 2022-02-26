Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине

08:48 26.02.2022

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины, сообщает РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три - Китай, Индия и ОАЭ - воздержались.

Авторами проекта выступили США и Албания. В тексте отмечалось, что "СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к России прекратить наступление на Украину". В нем также выражалось "глубокое сожаление" в связи со сложившейся ситуацией.

Авторы документа предлагали обязать Россию прекратить применение силы против Украины и воздержаться от угрозы применения силы против любого государства ООН.

Совбез ООН, по замыслу инициаторов проекта, должен был обязать Россию немедленно, полностью и без предусловий вывести все свои войска с территории Украины в рамках ее международно-признанных границ.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал этот проект резолюции антироссийским и антиукраинским.

"Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо. Достаточно хотя бы бегло на него взглянуть. Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет", - приводит слова российского представителя ТАСС.

Небензя также подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом.

"Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены, и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями", - сказал дипломат в своем выступлении заседании Совета Безопасности ООН.

Он также обратил внимание представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд на склонность Вашингтона к применению военной силы за рубежом и попросил коллегу не заниматься морализаторством. "Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль?" - сказал Небензя.