Мексика и Грузия отказались присоединяться к санкциям против России
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна не станет присоединяться к антироссийским санкциям.
«Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами», - цитирует его Reuters.
Мексиканский лидер также раскритиковал «цензуру», которой в социальных сетях подвергаются российские государственные СМИ.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также заявил, что если страна присоединится к антироссийским санкциям, то это нанесет ущерб национальным интересам официального Тбилиси.
«Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?... Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам», - объяснил он.
При этом президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение, в котором заявил об отзыве на консультации посла из Грузии.
«Это печальное решение украинских властей является выражением координированных действий по втягиванию Грузии в военный конфликт, чего мы не допустим», – отметил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Он также отметил, что такие страны, как Молдова, Турция, Азербайджан и Израиль, также отказались от ограничительных мер, но посла там никто не отзывал.
Комментарии читателей Оставить комментарий
раз. Может, обнаружишь, что грузины знают настоящую цену украинизму как болезни.
Выстроеная западом цепь русофобских режимов на просторах СНГ начала разваливатся, Грузия уже не участвует, видимо помнят лето 2008г усмирение буйных пошло на пользу.
России никто не страшен.
-Ну и халявчик ты, Голубков
-Не Мария, мы партнёры
Если не считать реальной угрозы поглощения Турцией и поставки пшеницы из России.