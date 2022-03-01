Мексика и Грузия отказались присоединяться к санкциям против России

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна не станет присоединяться к антироссийским санкциям.

«Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами», - цитирует его Reuters.

Мексиканский лидер также раскритиковал «цензуру», которой в социальных сетях подвергаются российские государственные СМИ.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также заявил, что если страна присоединится к антироссийским санкциям, то это нанесет ущерб национальным интересам официального Тбилиси.

«Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?... Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам», - объяснил он.

При этом президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение, в котором заявил об отзыве на консультации посла из Грузии.

«Это печальное решение украинских властей является выражением координированных действий по втягиванию Грузии в военный конфликт, чего мы не допустим», – отметил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он также отметил, что такие страны, как Молдова, Турция, Азербайджан и Израиль, также отказались от ограничительных мер, но посла там никто не отзывал.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2022, 21:27
    Гость: А ты подумай ещё

    раз. Может, обнаружишь, что грузины знают настоящую цену украинизму как болезни.

  2. 01.03.2022, 21:09
    Гость: Питон

    Выстроеная западом цепь русофобских режимов на просторах СНГ начала разваливатся, Грузия уже не участвует, видимо помнят лето 2008г усмирение буйных пошло на пользу.

  5. 01.03.2022, 20:05
    Гость: личный опыт

    Если не считать реальной угрозы поглощения Турцией и поставки пшеницы из России.

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