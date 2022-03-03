Зеленский пригрозил России: учите слова репарация и контрибуция

Президент Украины Зеленский в очередном видеообращении призвал Россию учить термины "репарация" и "контрибуция"

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слово "репарации" и "контрибуции". Вы возместите всё, всё нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца в полном объеме", - приводит его слова РИА Новости.

Зеленский заявил также, что Украина ежедневно получает оружие от партнеров, а также встречает первых иностранных добровольцев - в страну едут первые 16 тысяч из них.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.03.2022, 19:36
    Гость: Почему?

    Скоро это кончится, все замороженные российские активы за рубежом по решениям суда пойдут на восстановление разрушенного в Украине. А как там это назвать- не важно. Вы действительно думаете, что России это сойдет с рук? Ну ну.

  4. 03.03.2022, 19:36
    Гость: Мадам, об тех лабораториях

    Было известно минимум 10.лет назад.
    Почему же истерить начали тот ко сейчас.
    Тема лабораторий обсуждалась более десяти лет назад на форуме форума.ком. потому о них знаю..с нуля их не строили, использовалась ещё советская инфраструктура типа станции по борьбе с болезнями животных.

    А "понатыкано" это какое количество?
    На Военном обозрение есть статья. Оказывается о тех лабораториях известно было 20 лет назад.
    А заверещали только сейчас.

  5. 03.03.2022, 19:29
    Гость: Со стороны

    Слежу за ходом этой войны с интересом, не ожидал такого, конечно. Использую разные источники, сравниваю... Естественно, речь каждого политика находится в диапазоне от полной правды до полной лжи- это зависит от уровня публики для которой эта речь назначена. Так вот, российские речи снизу до верху у меня вызывает оторопь - они расчитаны по уровню лжи на полных идиотов. Россияне, вас это не обижает?
    Или в самый раз?

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