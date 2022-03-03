Зеленский пригрозил России: учите слова репарация и контрибуция

13:21 3.03.2022

Президент Украины Зеленский в очередном видеообращении призвал Россию учить термины "репарация" и "контрибуция"

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слово "репарации" и "контрибуции". Вы возместите всё, всё нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца в полном объеме", - приводит его слова РИА Новости.

Зеленский заявил также, что Украина ежедневно получает оружие от партнеров, а также встречает первых иностранных добровольцев - в страну едут первые 16 тысяч из них.