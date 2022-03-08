Зеленский заявил о готовности искать компромисс по Крыму, ДНР и ЛНР

13:18 8.03.2022

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать вопросы Крыма и Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он сказал в эфире телеканала ABC.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — приводит слова Зеленского РБК.

Вопрос сложнее, чем просто признание этих регионов, поскольку надо учитывать мнение людей, которые хотят быть частью Украины. «Это еще один ультиматум, и мы не готовы к ультиматумам», — сказал Зеленский.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщал, что украинская стороны считает «практически невозможным» обсуждение вопроса о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также суверенитета России над Крымом.