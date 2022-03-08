Зеленский заявил о готовности искать компромисс по Крыму, ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать вопросы Крыма и Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он сказал в эфире телеканала ABC.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — приводит слова Зеленского РБК

Вопрос сложнее, чем просто признание этих регионов, поскольку надо учитывать мнение людей, которые хотят быть частью Украины. «Это еще один ультиматум, и мы не готовы к ультиматумам», — сказал Зеленский.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский сообщал, что украинская стороны считает «практически невозможным» обсуждение вопроса о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также суверенитета России над Крымом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 08.03.2022, 19:36
    Гость: Гость

    Ну вот как раз насчет "компромисса"- „Нет силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия будет развиваться, расти и крепнуть. Все растает словно лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России. Слишком многое принесено в жертву, никто не сможет остановить Россию. Всё сметет она на своем пути и не только сохранится, но и станет властелином мира.“ Это пророчество Ванги, которому они свято верят и исполняют. Товарищи клоуны, вы понимаете, что значит выражение "все сметет она на своём пути". Нафига вам этот Крым с Донбассом, если вся остальная страна просто исчезнет с лица земли. Это будет чистое поле, а народ просто разбежится кто куда. Слушайте, ради того, чтобы стать властелином мира, можно стереть с лица Земли не только Украину. Это ведьма все-таки знала, чем их можно соблазнить. Так что ваше дело труба, поверьте моему опыту. Если в вопросе заинтересованы лично тёмные силы, то остановить их в силах лишь Господь Бог. Но Он как раз абы кому помогать не будет - Его помощь надо заслужить. А учитывая духовный уровень украинцев - лично я не вижу особых предпосылок для этого. Возможно потом когда-то, а пока - нет, еще не заслужили...

  5. 08.03.2022, 18:43
    Гость: topor

    Полиция еще во время предвыборной кампании начала пристально интересоваться употреблением наркотиков Зеленским. Для фиксации фактов поставки и употребления наркотиков Зеленским были привлечены сотрудники из нескольких управлений наружного наблюдения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также опытные сотрудники бывшего УБОПа. Разработка была поставлена под гриф секретно. Это направление отрабатывалось для получения компромата на Зеленского и его команду. Результаты были получены быстро и факты подтвердились. Все материалы дела, включая фото и видеофиксации, затем ушли наверх и ни в какие уголовные дела не вылились.Никаких переговоров с наркоманом вести нельзя т.к. учитывая его наркозависимость всё, что он подпишет будет недействительным.И первыми, кто будет настаивать на том,что они подписаны в наркоманском угаре, будут его "кураторы" из США.

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