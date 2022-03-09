Евросоюз опубликовал новый список россиян, попавших под санкции

22:17 9.03.2022

Еврокомиссия опубликовала список россиян, которых затронул новый пакет санкций в ответ на военную операцию на Украине. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз введет санкции против российских бизнесменов и членов Совета федерации России, пишет «Коммерсант».

Под персональные санкции попали предприниматели и члены их семей, которые, по мнению Евросоюза, экономически поддерживают работу правительства России:

Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владелец и президент группы «Синара», его сын Александр и жена Галина;

Александр Винокуров, президент инвестиционной компании Marathon Group и член совета директоров сети «Магнит»;

Андрей Мельниченко, бенефициар производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК;

Дмитрий Мазепин, владелец и председатель совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим», и его сын Никита;

Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»;

Михаил Полубояринов, гендиректор «Аэрофлота»;

Сергей Куликов, глава государственной корпорации «АО ''Роснано''»;

Вадим Мошкович, председатель совета директоров ГК «Русагро»;

Владимир Кириенко, гендиректор VK, сын первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Киреенко:

Андрей Гурьев, генеральный директор «ФосАгро»;

Дмитрий Конов, председатель правления «Сибур Холдинга».

Также под санкции попали 146 членов Совета федерации, которые ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.