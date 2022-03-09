Евросоюз опубликовал новый список россиян, попавших под санкции
Еврокомиссия опубликовала список россиян, которых затронул новый пакет санкций в ответ на военную операцию на Украине. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз введет санкции против российских бизнесменов и членов Совета федерации России, пишет «Коммерсант».
Под персональные санкции попали предприниматели и члены их семей, которые, по мнению Евросоюза, экономически поддерживают работу правительства России:
- Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владелец и президент группы «Синара», его сын Александр и жена Галина;
- Александр Винокуров, президент инвестиционной компании Marathon Group и член совета директоров сети «Магнит»;
- Андрей Мельниченко, бенефициар производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК;
- Дмитрий Мазепин, владелец и председатель совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим», и его сын Никита;
- Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»;
- Михаил Полубояринов, гендиректор «Аэрофлота»;
- Сергей Куликов, глава государственной корпорации «АО ''Роснано''»;
- Вадим Мошкович, председатель совета директоров ГК «Русагро»;
- Владимир Кириенко, гендиректор VK, сын первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Киреенко:
- Андрей Гурьев, генеральный директор «ФосАгро»;
- Дмитрий Конов, председатель правления «Сибур Холдинга».
Также под санкции попали 146 членов Совета федерации, которые ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы не радуйтесь, но я понимаю ваш сарказм. Все эти санкции - против народа России. Евродурачки уверены, что делая вам плохо, они заставляют вас идти "шатать режим".
Ваш список должен быть под иными санкциями. Пожизненными. На Колыме.
Ну, брат, ты никогда вдумчивым уже не будешь. Не твое это. Не таких ли, как ты, Владимир Ильич по Питеру и Москве голыми водил? И поделом. Ни на что более не годишься, закупырка.
Странно то что вся эта "наша" придворная челядь, попавшая под санкции гордится этим и читает себя патриотами, некоторые даже публично просят запад включить их в санкционный список.
Да они всех россиян уже давно в эти списки внесли. Эти списки были ещё гитлером опубликованы, но..... не справился, пришлось гореть после отравления. Теперь гитлерюгенды наплодились и тоже ждут участи своего предводителя.