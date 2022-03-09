Евросоюз опубликовал новый список россиян, попавших под санкции

Еврокомиссия опубликовала список россиян, которых затронул новый пакет санкций в ответ на военную операцию на Украине. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз введет санкции против российских бизнесменов и членов Совета федерации России, пишет «Коммерсант».

Под персональные санкции попали предприниматели и члены их семей, которые, по мнению Евросоюза, экономически поддерживают работу правительства России:

  • Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владелец и президент группы «Синара», его сын Александр и жена Галина;
  • Александр Винокуров, президент инвестиционной компании Marathon Group и член совета директоров сети «Магнит»;
  • Андрей Мельниченко, бенефициар производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК;
  • Дмитрий Мазепин, владелец и председатель совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим», и его сын Никита;
  • Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»;
  • Михаил Полубояринов, гендиректор «Аэрофлота»;
  • Сергей Куликов, глава государственной корпорации «АО ''Роснано''»;
  • Вадим Мошкович, председатель совета директоров ГК «Русагро»;
  • Владимир Кириенко, гендиректор VK, сын первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Киреенко:
  • Андрей Гурьев, генеральный директор «ФосАгро»;
  • Дмитрий Конов, председатель правления «Сибур Холдинга».

Также под санкции попали 146 членов Совета федерации, которые ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2022, 06:20
    Гость: Старый

    Вы не радуйтесь, но я понимаю ваш сарказм. Все эти санкции - против народа России. Евродурачки уверены, что делая вам плохо, они заставляют вас идти "шатать режим".

  3. 10.03.2022, 05:16
    Гость: Товарищ майор

    Ну, брат, ты никогда вдумчивым уже не будешь. Не твое это. Не таких ли, как ты, Владимир Ильич по Питеру и Москве голыми водил? И поделом. Ни на что более не годишься, закупырка.

  4. 10.03.2022, 04:51
    Гость: Михаил

    Странно то что вся эта "наша" придворная челядь, попавшая под санкции гордится этим и читает себя патриотами, некоторые даже публично просят запад включить их в санкционный список.

  5. 10.03.2022, 04:04
    Гость: Val

    Да они всех россиян уже давно в эти списки внесли. Эти списки были ещё гитлером опубликованы, но..... не справился, пришлось гореть после отравления. Теперь гитлерюгенды наплодились и тоже ждут участи своего предводителя.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
Санкции против России – эффект бумеранга
«Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79 сдвинул с мертвой точки процесс деофшоризации российской экономики»
«Остается загадкой, зачем в условиях нынешнего развития событий на Украине Россия так настойчиво предлагает киевскому режиму вступить в переговоры»
Украинцы поразили Европу хамством и неблагодарностью
Украинцы поразили Европу хамством и неблагодарностью
Стоимость газа в Европе превысила $3500 за тысячу кубометров
Избранное
Почему российские военные в Карабахе оказались под надзором Эрдогана
Битва за Карабах – война нового типа?
Российские власти хотят иметь возможность отключать интернет и связь при любых ЧС
Как научиться играть на гитаре? Пособие для очень самостоятельных людей
«Почему в период общенационального кризиса Елбасы не обратился к народу Казахстана?»
Уместно ли причислять антифа к противникам фашизма и левым?
«Моральный кодекс», 26 июля, «16 Тонн»
«Размен округов был ошибкой»: где меньше всего доверяют президенту и губернаторам
20 лет назад СССР прекратил свое существование
Алексей Горшенев пожелал всем на праздновании 10-летия «Тодда» «не загоняться»
Крематорий «Охотник»