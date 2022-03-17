Минобороны России заявило о высокой минной опасности в портах Украины
Экипажи 70 иностранных судов заблокированы в морских портах Украины из-за высокой минной опасности, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление российских военных.
"Минная опасность создана властями Украины во внутренних водах и территориальном море", - цитирует агентство слова начальника Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в среду.
"В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6910 граждан из 22-х иностранных государств, а также экипажи 70-ти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, а также возможными провокациями ВСУ со стороны берега", - утверждает Мизинцев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто их заложил?
Вот7000 граждан разных стоан в заложниках, это вопрос в ООН к кураторам их США!?
Не может быть!
Это проблема не России.Пока.