Макрон призвал не дать России победить на Украине

14:28 17.01.2024

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции призвал исключить победу России в конфликте на Украине.

"Европейцам и нам, французам, придется в ближайшие недели и месяцы принять новые решения, в частности, чтобы не допустить победы России", - цитирует Макрона ТАСС. По его словам, "дать России победить будет означать, что правила международного порядка, которые мы определили, можно больше не соблюдать."

"Для наших балтийских, польских и румынских друзей жизнь станет невозможной, - утверждал французский лидер. - Я не забываю также о Молдавии и кавказских государствах".