Макрон призвал не дать России победить на Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции призвал исключить победу России в конфликте на Украине.
"Европейцам и нам, французам, придется в ближайшие недели и месяцы принять новые решения, в частности, чтобы не допустить победы России", - цитирует Макрона ТАСС. По его словам, "дать России победить будет означать, что правила международного порядка, которые мы определили, можно больше не соблюдать."
"Для наших балтийских, польских и румынских друзей жизнь станет невозможной, - утверждал французский лидер. - Я не забываю также о Молдавии и кавказских государствах".
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Вы, простите, какой граф? :-)
Это вместо грубый? В примерно 200-2002 году тут был один с таким ником.. Не Вы ли?
Наш уважаемый партнер товарищ
Макарон,
А мы и не собираемся побеждать,и в мыслях не было,так что не волнуйтесь пожалуйста,
Всех вам благ,супруге поклон.
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.. третья мировая холодная война(по доктрине Даллеса "которойнет на английском языке ") на уничтожение мировой системы социализма и ликвидацию СССР с его расчленением 30+ лет назад закончилась победой мировой закулисы паразитов (и одного из её активных воинов кисенгера), даже , медали победителей вручены ее участникам!!..
.. трудящиеся половины человечества мечтают о порядке КНР КНДР, + млн бомжей в США с десятками млн которые не могут купить самую дешёвую мед страховку и хавают еду ГМО по карточкам, да и накопление системного дефицита платежеспособности в рыночных отношениях никто не отменял, только пирамида долгов стала поближе к потолку и её пытаются не обрушая всю превратить в инклюзив капитализм с сокращением масс лишних без земельных новым "гуманным огораживание м", и теми правит всем сверху всей их "рыночной свободой, изобилия"спомощью тотального цифрового контроля и программ,с воспитанием послушных штрейкбрехеров для необходимого своего бытия!!..
... зато был другом команды Ель Циня которому,не законно подкинул 26 млн баксов налом( как говорят источники через оборотня в погонах от коржикова) на выборы 1996 г.чтоб млрд долгов перед СССР ему списали и вкладывали новые в строительство железных дорог ипр Саркози он, тоже давал на выборы,и языком обо всем этом много трепал за, что его и сдали на смерть питерские хуцпаны своему французскому партнеру,не пожалев млрд вложений и дав возможность "заморозить" 200+ млрд зелени кубышки ливийской банкстерами Наты!!??