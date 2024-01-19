Военные КНДР провели испытание подводной системы ядерного оружия

КНДР провели испытания подводной системы ядерного оружия в ответ на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии, заявили в минобороны страны.

"Учения серьезно угрожали нашей безопасности. В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Японского моря испытание системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке", — заявили в ведомстве, подчеркнул о возможных "катастрофических" последствиях такого "безрассудного деяния США и их сателлитов".

Военные КНДР отметили, что ВС страны не будут допускать безрассудную военно-конфронтационную истерику, но будут надежно защищать безопасность государства и мир в регионе путем "ответственного применения сил сдерживания".

Объединенные военн-морские учения вокруг острова Чечжу проходили 15 января. В них учавствовали американский атомный авианосец "Карл Винсон", крейсер "Принстон" с многофункциональной боевой системой Aegis, корабли ВМС "отрядов самообороны" Японии и ВМС Республики Корея.

КНДР уже проводила испытания системы "Хэиль" и "Хэиль-2" в 2023 году. 

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