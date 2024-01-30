Указ о русском «пироге». Как Киев хочет разделить территорию России

11:02 30.01.2024

Претензии Зеленского на юго-западные земли РФ — это не только часть той альтернативной реальности, в которой давно пребывает президент Украины. Главным образом, это еще и объявление о расширении географии террористических действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ

«После нашей победы» Украине и Западу надо взяться за судьбу РФ, которая не должна сохраниться в нынешнем виде. «Здесь вопрос не в Путине. Сегодня можно говорить, что носителем путинизма является не только Путин, а есть 140 миллионов таких маленьких Путиных», — заявил в интервью радио «Немецкая волна» (Deutsche Welle) экс-президент Украины Виктор Ющенко, то есть, согласно его логике, этих 140 млн россиян тоже «не должно быть».

Этому и подобным высказываниям Ющенко ни удивляться, ни возмущаться не приходится. Еще в бытность его президентом страны, «незалежной» от здравого смысла, он практически в режиме онлайн демонстрировал свою неадекватность, особенно — в отношении России. Над Ющенко снисходительно посмеивались как над сельским дурачком. Но то было до горячей фазы прокси-войны Запада против России. Сегодня его русофобские призывы воспринимаются как провокация к расширению вооруженной борьбы против «москалей» (он любил это слово), причем любыми средствами. В условиях, когда ВСУ терпят крах в боях на полях сражений, речь, прежде всего, может идти о войне террористической.

Вместе с тем Ющенко — это типичный представитель того травмированного «национальной идеей» украинства, которое целью своего существования видит не в построении сильного суверенного государства, а в уничтожении России «под корень» (украинцы говорят «До ноги»). Более того, он даже с приставкой «экс» олицетворяет правящую элиту Украины со всеми ее интересами. «После нашей победы, — говорил он в том же интервью, — безусловно, встанет вопрос шанса России. Я думаю, что мы должны дать шанс коренным народам России. Я убеждён, что у Татарстана давно есть план национального освобождения, что у Башкортостана есть такой план. Тем более, в стране богатой ресурсами, прежде всего, энергетическими. Этого заслуживает Дагестан, Ичкерия, Ингушетия и многие другие национальные территории, в которых сохранена национальная память».

Таким образом, Ющенко, выступая по немецкому радио, фактически призвал Запад к расчленению России. Идея для Запада и «национально-сознательных» укров не новая. При этом, однако, обращение «оранжевого» экс-президента к европейской аудитории практически повторило основные положения изданного накануне действующим президентом Украины указа «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации».

Зеленский подписал, можно сказать, исторический документ. Но не в том смысле, что эта «бумага» имеет непреходящее значение, а в том, что поднимает якобы историческую тему.

В указе Зеленский утверждает, будто Россия на протяжении веков систематически нарушала права украинцев, «в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации».

Среди прочего, предусматривается также «проработка вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России», проведение «мероприятий, направленных на развенчивание российских мифов об Украине».

Напомним, что Киев включил в состав Украины Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж еще до начала СВО. В Верховной раде была группа «Кубань», которая занималась «украинским движением» в Краснодарском крае. Вообще-то, Украина давно претендует на все территории РФ, в том числе в Сибири, которые в названии имеют слово «край», значит, «были Украиной». Реально подоплека территориальных претензий Киева к России — в намерениях реализовать националистический проект о создании «Великой Украины», и он мог осуществиться с помощью Запада, если бы Москва не начала СВО. Причем у националистов называется даже конкретный срок, когда украинство внедрится в Россию, — это 2030 г.: «сейчас переждем в обороне, а потом подготовимся и вернемся к проблеме». Это теоретически, а фактически нынешний указ выпущен под создание неких властных структур, которые будут заниматься расшатыванием России изнутри. Направление подрывных действий в указе определено так: «развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами».

Это практически калька с закона США «О порабощенных нациях» (17.07.1959 г.), можно даже сказать, указ Зеленского является украинской версией своего американского предшественника, который и сегодня остается одним из главных инструментов идеологического обоснования русофобской политики США.

О каких именно порабощенных нациях идет речь? Это мало кто сегодня знает и помнит. Дело в том, что, начиная с президентства Джона Кеннеди, при ссылках на этот закон, текст опускался. Он весьма небольшой, кстати сказать, но идеологически выверенный.

В одном из его пунктов указывается, что «политика коммунистической России привела… к порабощению и лишению национальной независимости Польши, Венгрии, Литвы, Украины, Чехословакии, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Румынии, Восточной Германии, Болгарии, континентального Китая, Армении, Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, Идель-Урала, Тибета, Казакии, Туркестана, Северного Вьетнама и других» народов, которые видят в США «цитадель человеческой свободы, ищут их водительства в деле своего освобождения и обретения независимости», а также, — что сегодня звучит как издевка над западной ЛГБТ- демократией, — «в деле восстановления религиозных свобод христианского, иудейского, мусульманского, буддистского и других вероисповеданий». Есть в документе еще одна пародия на современную Америку: в самом конце утверждается, «что народ Соединенных Штатов разделяет их чаяния (порабощенных Россией народов!) вновь обрести свободу и независимость».

Доктор исторических наук Наталия Нарочницкая, комментируя этот закон в книге «Россия и русские в мировой истории», отметила, что в нем «были названы все народы союзных республик, "Казакия" и "Идель-Урал", кроме русского. Это неопровержимо демонстрирует главный аспект холодной войны, не понятый ни либеральной частью русской эмиграции, ни ортодоксальными коммунистами: борьба не с коммунизмом, а борьба с "русским империализмом", причем на самой территории исторического государства Российского, которая никогда не подвергалась сомнению самыми жесткими соперниками России на мировой арене».

«Разделяй и властвуй» — этот древний принцип был давно положен в основу деления народов, как Российской империи, так и Советского Союза. Сохранение американцами этого закона после распада СССР говорит о том, что, на самом деле, мишенью была и остается Россия. Закон не ради краткости называют также «законом о расчленении России». Подчеркнем, что своими американскими корнями он уходит в начало прошлого века. В октябре 1918 г. правительство президента Вильсона разработало план расчленения России на отдельные «самостоятельные области», подвластные США. Официальная карта России, составленная госдепартаментом США для Парижской мирной конференции, состояла лишь из Среднерусской возвышенности. В приложении к ней говорилось: «Всю Россию следует разделить на большие естественные области, каждая со своей экономической жизнью».

Напомним также, что «Идель-Урал» — это название Волжско-татарского легиона, который немцы начали формировать летом 1942 г. на территории оккупированной Польши из татар и других поволжских народов. Свое название это подразделение вермахта, которым командовал немец, получило в память о несостоявшейся Идель-Уральской республике времен Гражданской войны. «Казакия» — гитлеровский проект по созданию на Дону «казачьего государства», полностью подконтрольного Третьему рейху. Совпадение нацистской и американской терминологии удивлять не должно. Такова была идея устройства завоеванного «жизненного пространства» на Востоке. Более того, после войны за океаном в «цитадели человеческой свободы» под крылом борцов с угнетателями «порабощенных наций» нашли пристанище и работу многие недобитые гитлеровцы и коллаборационисты разных мастей, в том числе бандеровцы и их последователи.

Строго говоря, сама концепция реванша и раздела России была разработана в той же Германии еще после Первой мировой войны под видом борьбы с коммунизмом путем создания «пятой колонны» в странах, которые предполагалось завоевать. В Германии она называлась «теорией освобождения».

К началу Второй мировой войны эта «теория» была отточена в деталях и подкреплена разветвленной конспиративной сетью «антикоммунистов», которую курировал Герхард Гелен. Этот «пакет идей» нацистская Германия и продала англо-американским союзникам, чтобы уйти от поражения. Когда стало ясно, что армии Третьего рейха будут разгромлены, начались секретные переговоры германских военных и финансовых кругов с западными союзниками СССР. Переговорщики с обеих сторон принадлежали к транснациональному финансово-промышленному «братству», которое пестовало и финансировало фашизм.

Результатом переговоров между нацистами и англо-американскими союзниками стала договоренность о продвижении идеи «христианского Запада», объединяющего «Третий рейх без Гитлера», Соединенные Штаты, Англию, Францию и ряд других европейских стран в общеевропейский, евроатлантический, антисоветский альянс. В соответствии с этой договоренностью, денацификация Германии была приостановлена, нацисты возвращены к власти буквально в каждом уголке ФРГ. Впоследствии концепция «Третьего рейха без Гитлера» была положена в основу антисоветского (антироссийского) альянса, получившего название Организации Северо-Атлантического договора (НАТО). «Закон о порабощенных народах» стал одним из инструментов внедренной в американское стратегическое мышление теории Rollback («отката назад») — аналога немецко-фашистской теории «освобождения». В духе Rollback итоги Второй мировой войны должны быть пересмотрены, а преимущества, завоеванные Советским Союзом в войне, у России отобраны.

Концепция Rollback представляла собой собрание методов информационно-психологической войны, которые в 1930-х гг. ХХ века разрабатывались в Ostministerium Альфреда Розенберга. Эти методы были положены в основу политической стратегии Запада в холодной войне, а также многочисленных «операций прикрытия». Стратегия Розенберга базировалась на повальной вербовке диссидентов из нерусских народов СССР и имела конечной целью развал Советского Союза и уничтожение России.

Такова в принципе суть указа «лидера украинской нации». Практически же Зеленский реанимирует основные положения польского политического проекта, названного согласно его стержневой идее «прометеизм» (польск. рrometeizm). Целью проекта было ослабление и расчленение Российской империи и, впоследствии, Советского Союза с помощью поддержки националистических «движений за независимость» основных нерусских народов, живших в пределах России и СССР. (Прометеизм, заметим, был комплементарным проектом идее федерации «Междуморье» (польск. Międzymorze), но это отдельная тема.)

Автором проекта был Юзеф Пилсудский, позднее ставший главой Второй Польской республики. Он еще в меморандуме 1904 г. к японскому правительству указывал на необходимость использовать в борьбе с Россией многочисленные нерусские народы на берегах Балтийского, Черного и Каспийского морей. А также обращал внимание на польскую нацию, которая «благодаря своей истории, любви к свободе» и бескомпромиссному отношению к трем разделившим Польшу империям, без сомнения, займет лидирующее положение и поможет освобождению других угнетенных Россией народов.

Кризисный аналитик, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян говорил, что «прометеизм» являлся прообразом доктрины о порабощенных народах, использованной в дальнейшем немецкими нацистами, затем и США. А теперь, как видим, и бандеровским Киевом.

Указ Зеленского нужен режиму для обоснования тезиса о якобы угнетении в России украинцев, которых надо защитить военным путем и для этого продолжать получать помощь от Запада, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Зеленский действует сродни Гитлеру, во второй половине 1930-х годов сочинявшему мифы о якобы угнетении немцев в Судетской области Чехословакии, полагает Мягков. Тезис о том, что украинцы всегда были угнетаемы русскими, активно вдалбливался в сознание всего населения Украины. «Это делалось для создания "Украины — не России", а затем "Украины — Антироссии" как врага российского государства», тем самым Запад разделял две части единого народа, отметил Мягков.

В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев отметил, что Зеленский в претензиях на русские земли не оригинален, а прямой последователь Гитлера.

«Так называемая забота об австрийцах превратилась в аншлюс Австрии. Претензии на Эльзас и Лотарингию привели к захвату Франции. Затем поманили земли Польши и особенно Советского Союза», — сказал он и уточнил: закончит киевский режим так же, как гитлеровский.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отозвался об указе Зеленского как о территориальных притязаниях к России. Вместе с тем Украина регулярно обстреливает прилегающие регионы РФ (те самые, «исторически населенные украинцами») и намерена поступать так дальше, несмотря на отсутствие в этом военного смысла. Ее деятели и не скрывают, что основная задача — психологический эффект, распространение страха. Одним словом – терроризм.

Таким образом, претензии Зеленского на юго-западные земли РФ — это не только часть той альтернативной реальности, в которой давно пребывает президент Украины. Главным образом, это еще и объявление о расширении географии террористических действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

Налицо откровенная попытка придать террористическим действиям ВСУ мнимой законности хотя бы в глазах западных партнеров. На такое реагируют только силовыми мерами.

В то же время нам должно быть совершенно безразлично, что по поводу территориального устройства России говорят за рубежом. Нам важно, что думаем мы сами. Причем не на основе закордонных мифов, а на основе исторических документов. В прошлом году на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин продемонстрировал главе государства карту, составленную во Франции в XVII в. И заметил, что на территории Российского царства того периода Украина не значится. Президент в ответ сказал: «советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно», причем «до этого никакой Украины не было в истории человечества». Земли, на которых в настоящее время располагается государство Украина, прежде «просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства».

Годом ранее Путин отмечал, что при большевистском режиме Украина складывалась как искусственное государство.

И какие, спрашивается, могли быть украинцы, если суверенной Украины до 1991 г. не существовало? Таким образом, «украинская нация» — это тоже искусственно созданный политический конструкт после получения Украиной независимости из рук России. Каких «вечно угнетенных украинцев» намерен взять под свою защиту киевский режим?

С нашей стороны, очевидно, что Владимир Путин поставил точку в мудрствованиях как прошлого, так и нынешнего украинства о «древнейшей на планете истории Украины», в ходе которой древние укры создали и Трою, и царство Египетское, тысячелетний Рим тоже дело рук укров. Французская Галлия произошла от Галичины, названной Сталиным Западной Украиной. Из Украины вышли Христос и Будда. Укры даже Черное море выкопали. Подобные псевдоисторические измышления, растиражированные в СМИ, учебниках, «научной» литературе современной Украины, неоднократно озвученные тем же Ющенко, прочими президентами «незалежной», политиками и чиновниками можно повторять до бесконечности. Скажем больше: в «историческом» указе Зеленского скромно называются украинскими только несколько российских регионов. На самом деле, после провозглашения Украины независимым (от России) государством Киев, опираясь на псевдо-исследования своих придворных ученых (типа доктора истнаук и профессора В. Бебика), заявлял о своих притязаниях на Северный Кавказ, Волгу, Каспий и все Приуралье.

Зеленский и его аниматоры из СНБОУ и Офиса, видимо, не знают об этих «исторических» изысках и очень занизили масштабы претензий к России. Да и откуда они могли знать «подлинную историю» Украины. До недавних пор одни из них веселили народ в составе команд КВН, другие состояли в ОПГ, третьи просто воровали. Учиться им было некогда. Именно о таких транзитных образованцах говорят, что у них есть высшее образование, но без среднего, а то и без начального. Вряд ли они с их скудным интеллектуальным багажом могли составить указ «Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации», отразивший суть территориальных поползновений Запада относительно России за последние сто лет. Скорее всего, это очередной плод британских кураторов украинского режима, направленный на развал России. И если нынешние укры рассчитывают, что им позволят делить «русский пирог», то они еще большие идиоты, чем кажутся. Их в очередной раз используют как расходный материал и потом выбросят за ненадобностью. Такова историческая практика англосаксов.

Тем более возникают тревожные вопросы. Например: о чем сегодня мечтают польско-американско-украинские защитники «порабощенных наций»? Не о переносе ли кровопролития сначала в Крым, а потом в обозначенные указом Зеленского регионы России?

Не попытаются ли они при помощи, в том числе, российской «пятой колонны» свергнуть ненавидимый ими «путинский режим», о чем открыто заявляют в Киеве, и не только «ждуны» вроде Ющенко, но и «ждуны», так сказать, российского разлива? Не захотят ли они уже завтра для «поддержки» Украины навалиться всем вражеским скопом, чтобы расчленить Российскую Федерацию на части, которые издавна вызывают у них наибольший геополитический аппетит?

Судя по тому, как развиваются события в мире и на Украине, эти угрозы вполне реальны. И ответы на них неизбежно придется давать. Думается, в кратчайшие сроки, пока под видом маневров войска НАТО не зашли на украинскую территорию.

Автор: Валерий Мацевич