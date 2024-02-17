Главком ВСУ Сырский объявил о выводе всех подразделений из Авдеевки

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о решении вывести ВСУ из Авдеевки.

"Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки <...> я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне", — приводит его слова РИА Новости.

Как утверждает агентство Укринформ со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского, украинские войска уже отходят с уничтоженных позиций, причем несколько человек попали в плен. Однако, по словам Тарнавского, бои в городе продолжаются.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 17.02.2024, 15:58
    Гость: Посмотри

    ролик на Политикусе «Допрос офицера из «Азова». Клянется, что не убивал, не знал про обстрелы Донецка и Белгорода. Невинная овечка. Наши ему говорят, что если на тебя повесить табличку и провести по городу, то тебя разорвут.

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