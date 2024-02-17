Главком ВСУ Сырский объявил о выводе всех подразделений из Авдеевки
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о решении вывести ВСУ из Авдеевки.
"Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки <...> я принял решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне", — приводит его слова РИА Новости.
Как утверждает агентство Укринформ со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского, украинские войска уже отходят с уничтоженных позиций, причем несколько человек попали в плен. Однако, по словам Тарнавского, бои в городе продолжаются.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пишут в этом районе сбиты два Су34 и один Су35. Если это так , то бешеная потеря
Люди мечтают. И слушают российскую пропаганду.
ничего не значащая фортеция. Ни чО нового нет?
А Вы все заботитесь о внешнем образе? То женщины, то меня. Что, озабочены?
ролик на Политикусе «Допрос офицера из «Азова». Клянется, что не убивал, не знал про обстрелы Донецка и Белгорода. Невинная овечка. Наши ему говорят, что если на тебя повесить табличку и провести по городу, то тебя разорвут.