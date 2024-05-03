Минобороны Украины признало годными к службе в тылу больных ВИЧ и раком
Минобороны Украины опубликовало список заболеваний, по которым будет устанавливаться статус годности военнообязанного к службе, пишет РБК.
Военнообязанных поделят на три категории: полностью годные, годные для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны, либо не годные.
Годными будут признаны военнообязанные с:
- остаточными изменениями после вылеченного туберкулеза;
- хроническими вирусными гепатитами с незначительными нарушениями функций;
- болезнями, обусловленными ВИЧ, и бессимптомным носительством ВИЧ;
- медленно прогрессирующими болезнями крови;
- невротическими легкими психическими расстройствами с выходом в выздоровление и т.д.
Годными к службе в тылу признают военнообязанных с:
- клинически вылеченным туберкулезом;
- хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;
- болезнями, обусловленными ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;
- раком нижней губы, раком кожи;
- доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций и т.д.
Непригодными к военной службе, которых исключат из списков на призыв как в мирное, так и военное время, будут считаться люди с активным прогрессирующим туберкулезом с распадом легочной ткани, тяжелой формой вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекцией, которая сопровождается паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.
4 мая на Украине вступает в силу приказ, который отменяет статус «ограниченно годен» и предусматривает, что ранее получившие его люди должны пройти повторный медицинский осмотр. На это им дали девять месяцев. Тех, кого после осмотра признают непригодными, уволят со службы и исключат из воинского учета.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А на Западной Украине нормальная жизнь, ТЦК туда даже не суются, иначе сразу огребут. А харьковчан и одесситов гребут по полной.
А одноглазых- в снайперы. Всё равно прищуриваются.
Сапером можно с любой болезнью. Все равно недолго. Там минных полей много, вот и будут разминировать.
Пусть не самообольщаются укры. До уровня КНДР им никогда не добраться. Укры миллиарды от Запада получают- и превращают свою страну в пустыню. А КНДР под санкциями добилась впечатляющих успехов в высоких технологиях и в развитии ВПК и армии- так что заткнула кровожадные рты американской бандитской шайке. Как, кстати, и Иран, которого США и Израиль откровенно боятся.
всё ближе и ближе