Минобороны Украины признало годными к службе в тылу больных ВИЧ и раком

Минобороны Украины опубликовало список заболеваний, по которым будет устанавливаться статус годности военнообязанного к службе, пишет РБК.

Военнообязанных поделят на три категории: полностью годные, годные для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны, либо не годные.

Годными будут признаны военнообязанные с:

  • остаточными изменениями после вылеченного туберкулеза;
  • хроническими вирусными гепатитами с незначительными нарушениями функций;
  • болезнями, обусловленными ВИЧ, и бессимптомным носительством ВИЧ;
  • медленно прогрессирующими болезнями крови;
  • невротическими легкими психическими расстройствами с выходом в выздоровление и т.д.


Годными к службе в тылу признают военнообязанных с:

  • клинически вылеченным туберкулезом;
  • хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;
  • болезнями, обусловленными ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;
  • раком нижней губы, раком кожи;
  • доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций и т.д.


Непригодными к военной службе, которых исключат из списков на призыв как в мирное, так и военное время, будут считаться люди с активным прогрессирующим туберкулезом с распадом легочной ткани, тяжелой формой вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекцией, которая сопровождается паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.

4 мая на Украине вступает в силу приказ, который отменяет статус «ограниченно годен» и предусматривает, что ранее получившие его люди должны пройти повторный медицинский осмотр. На это им дали девять месяцев. Тех, кого после осмотра признают непригодными, уволят со службы и исключат из воинского учета.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.05.2024, 22:55
    Гость: Нормально так

    А на Западной Украине нормальная жизнь, ТЦК туда даже не суются, иначе сразу огребут. А харьковчан и одесситов гребут по полной.

  3. 03.05.2024, 20:55
    Гость: Гость

    Сапером можно с любой болезнью. Все равно недолго. Там минных полей много, вот и будут разминировать.

  4. 03.05.2024, 20:53
    Гость: Лучезар

    Пусть не самообольщаются укры. До уровня КНДР им никогда не добраться. Укры миллиарды от Запада получают- и превращают свою страну в пустыню. А КНДР под санкциями добилась впечатляющих успехов в высоких технологиях и в развитии ВПК и армии- так что заткнула кровожадные рты американской бандитской шайке. Как, кстати, и Иран, которого США и Израиль откровенно боятся.

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