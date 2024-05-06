Глава Rheinmetall пообещал передать Украине «сотни тысяч» снарядов

В текущем году немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине «сотни тысяч» снарядов. Такое заявление сделал глава компании Армин Паппергер, пишет РБК со ссылкой на немецкие СМИ.

В это число войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км. Концерн на данный момент специализируется на артиллерийских боеприпасах.

По мнению Паппергера, сейчас «западный мир не готов к обычной войне», а потому Rheinmetall строит новые предприятия, в частности вне Германии.

В июле 2023 года Rheinmetall обещал в течение трех месяцев открыть завод по производству бронетехники на Украине. На нем планировалось производить порядка 400 танков в год. В сентябре Федеральное антимонопольное ведомство Германии выдало соответствующее разрешение. В конце 2023 года в концерне заявляли о планах арендовать украинские заводы для производства немецких бронемашин и говорили об отсутствии планов по строительству подобных предприятий.

В начале 2024 года Паппергер анонсировал создание нового завода по производству боеприпасов на Украине «в кратчайшие сроки». В феврале концерн подписал с неназванным украинским партнером меморандум о создании на Украине такого предприятия. У концерна есть договор о сотрудничестве с украинской госкомпанией «Укроборонпром».

Предполагалось, что Rheinmetall будет владеть 51% акций нового предприятия, а партнер — остальными 49%. По данным Reuters, завод будет ежегодно производить «шестизначное количество» боеприпасов калибра 155 мм. В Rheinmetall не уточнили, когда начнется производство и где будет расположено предприятие.

В середине марта концерн объявил, что планирует построить на Украине по меньшей мере четыре завода.

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