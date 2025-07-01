Баку назвал уголовные статьи, по которым задержали российских журналистов
Азербайджанские полицейские провели в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан» (филиал информационного агентства «Россия сегодня») «оперативно-разыскные мероприятия», в результате которых были задержаны семь человек, пишет РБК со ссылкой на агентство APA.
Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Двое из семи задержанных арестованы, остальные пять человек привлечены к уголовной ответственности.
Азербайджанская полиция пришла в редакцию Sputnik 30 июня. В МВД заявили о проведении проверки по факту того, что бакинское отделение «Россия сегодня» продолжает свою деятельность «на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». На тот момент было известно о задержании двух российских журналистов — главы редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
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этого и стоило ожидать. Отсутствие какой-либо внятной реакции на сбитый вертолет, убийство миротворцев подвигло азеров на дальнейшие наглые действия. Наша проблема в откровенной бездарности и трусости первого лица, хотя закрадываются мысли и о сознательном предательстве
Не только в этом дело, практически у 100% представителей российской власти имеют огромные интересы на Западе и к тому же СОВЕРШЕННО НЕ ПОДОТЧЁТНЫ НАРОДУ. А поскольку с одной стороны, от народа России они абсолютно не зависят, а от Запада, напротив, зависимость просто беспредельная, НИ КАКОГО "ЗАКРУЧИВАНИЯ ГАЕК"в отношении кавказских диаспор НЕ БУДЕТ!
Проблем нету азери ? Будут!
Вот пусть и повторят. Только с азербайджанцами. Правда их у нас побольше будет. Тут самолётов не напасешься.
Азерам всё сходит с рук : убийство миротворцев в карабахе, сбитый азерами вертолет в небе над Арменией и др.