Баку назвал уголовные статьи, по которым задержали российских журналистов

15:08 1.07.2025

Азербайджанские полицейские провели в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан» (филиал информационного агентства «Россия сегодня») «оперативно-разыскные мероприятия», в результате которых были задержаны семь человек, пишет РБК со ссылкой на агентство APA.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Двое из семи задержанных арестованы, остальные пять человек привлечены к уголовной ответственности.

Азербайджанская полиция пришла в редакцию Sputnik 30 июня. В МВД заявили о проведении проверки по факту того, что бакинское отделение «Россия сегодня» продолжает свою деятельность «на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». На тот момент было известно о задержании двух российских журналистов — главы редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.