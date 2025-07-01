Баку назвал уголовные статьи, по которым задержали российских журналистов

Азербайджанские полицейские провели в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан» (филиал информационного агентства «Россия сегодня») «оперативно-разыскные мероприятия», в результате которых были задержаны семь человек, пишет РБК со ссылкой на агентство APA.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Двое из семи задержанных арестованы, остальные пять человек привлечены к уголовной ответственности.

Азербайджанская полиция пришла в редакцию Sputnik 30 июня. В МВД заявили о проведении проверки по факту того, что бакинское отделение «Россия сегодня» продолжает свою деятельность «на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». На тот момент было известно о задержании двух российских журналистов — главы редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.07.2025, 20:12
    Гость: мимо проходил

    этого и стоило ожидать. Отсутствие какой-либо внятной реакции на сбитый вертолет, убийство миротворцев подвигло азеров на дальнейшие наглые действия. Наша проблема в откровенной бездарности и трусости первого лица, хотя закрадываются мысли и о сознательном предательстве

  2. 01.07.2025, 19:12
    Гость: Николай

    Не только в этом дело, практически у 100% представителей российской власти имеют огромные интересы на Западе и к тому же СОВЕРШЕННО НЕ ПОДОТЧЁТНЫ НАРОДУ. А поскольку с одной стороны, от народа России они абсолютно не зависят, а от Запада, напротив, зависимость просто беспредельная, НИ КАКОГО "ЗАКРУЧИВАНИЯ ГАЕК"в отношении кавказских диаспор НЕ БУДЕТ!

  4. 01.07.2025, 17:33
    Гость: stalker

    Вот пусть и повторят. Только с азербайджанцами. Правда их у нас побольше будет. Тут самолётов не напасешься.

  5. 01.07.2025, 16:33
    Гость: Гость

    Азерам всё сходит с рук : убийство миротворцев в карабахе, сбитый азерами вертолет в небе над Арменией и др.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Война на Ближнем Востоке сменилась то ли миром, то ли паузой
Фельдшеры и акушеры смогут заменять участковых врачей
Баку выразил протест в связи с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге
Захарова: глава MI6 должна оценить прошлое деда, связанного с нацистами
Избранное
«События в США в 60-е годы 19 века и события в СССР в конце 80-х годов 20 века очень похожи. И там, и там – кризис целостности»
Соломенные еноты «Горбунок»
E.S.T. «Russian Vodka» (CD + открытка, 2 наклейки и 2 медиатора)
«Вся суть "величия" Горбачева выражена в одной позорной фотографии, или Как Scorpions Горбачева от всего "свободного мира" отблагодарили»
«Моральный кодекс», 23 сентября, Корабль по Москве-реке
Paradox «Heresy II. End of Legend»
Mors Principium Est «Liberate The Unborn Inhumanity»
«Калинов мост» сделал своих поклонников чемпионами
Владимир Кузьмин «Небесное притяжение» (переиздание)
Действуй! «Грустно и пусто»
Не надоело дурить народ? Снова нефть дешевеет, а бензин дорожает
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации