В США заявили о планах Трампа скрытно снабжать Украину оружием

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Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность негласной поставки оружия для Украины через страны Европы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, пишет Газета.RU.

По данным издания, американская сторона может организовать поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через страны НАТО, которые станут фиктивными покупателями военной техники и боеприпасов. Для этого планируется создать специальный финансовый механизм, который будет контролировать главнокомандующий объединенными силами Североатлантического альянса в ЕС, генерал Алекс Гринкевич.

По задумке властей США, вооружение будет передано украинской стороне, а все транзакции по его покупке будут производиться через Евросоюз, утверждает NYT.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты возобновили поставки вооружений на Украину. По его словам, республика получила «подтверждающие сигналы».

12 июля издание Politico сообщило, что администрация США рассматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн. По его данным, Трамп может задействовать президентские полномочия для передачи техники со складов Пентагона без согласования с конгрессом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.07.2025, 22:54
    Гость: Питон

    А еще самое интересное все поставки оружия Украине будут оплачивать за счет замороженных российских активов в Европе и США. Которые российские власти и ЦБ решили припрятать для себя "понадежней" в зарубежных банках. По существу Россия оплачивает войну против себя. Большего маразма трудно было представить.

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