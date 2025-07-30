Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии

Россия готовится к вмешательству в парламентские выборы в Молдавии, заявила президент Майя Санду.

"Сегодня на заседании Высшего совета безопасности мы обсудили меры борьбы с манипуляцией и иностранным вмешательством в избирательный процесс. Российская Федерация хочет с осени контролировать Молдавию и готовит беспрецедентное вмешательство в избирательный процесс. <…> Финансирование электоральной коррупции только за счет криптовалют составляет около 100 миллионов евро", — приводит ее слова РИА Новости.

По словам Санду, Москва использует различные молдавские политические силы, чтобы повлиять на результаты выборов, и стоит за спинами" некоторых независимых кандидатов в депутаты и политформирований, в том числе блока "Победа".

Никаких документов, подтверждающих такое вмешательство, президент не представила.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.07.2025, 16:37
    Гость: Н-да

    Между молдавским и румынским языками, равно как между ихними культурами разница несравненно меньше, чем скажем между русскими и беларускими. Если и можно о ком-то сказать "один народ", так это о румынах-валахах и молдаванах. Это конечно тоже натяжка, но друг к другу они несравненно ближе, чем к русским или к кому-то другому. Нет ничего глупее, чем требовать или ожидать от Молдаван какого-то понимания интересов России. Включение их в состав последней в прошлом было одной из тех многочисленных ошибок царизма и сталинизма, что и привели обе империи к бесславному краху.

  2. 30.07.2025, 16:29
    Гость: А как ты узнаешь,

    за кого она проголосила в реале? "На чьем возу едем, того и песенку поем" -- за твои деньги она тебе что угодно скажет. И Санду у неё будет сучкой, и Путин гением всех времен и народов -- жалко ли заради бабла?

    А вот что она думает и делает на самом деле, тебе неведомо.

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