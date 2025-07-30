Санду обвинила Россию в подготовке к вмешательству в выборы в Молдавии

12:43 30.07.2025

Россия готовится к вмешательству в парламентские выборы в Молдавии, заявила президент Майя Санду.

"Сегодня на заседании Высшего совета безопасности мы обсудили меры борьбы с манипуляцией и иностранным вмешательством в избирательный процесс. Российская Федерация хочет с осени контролировать Молдавию и готовит беспрецедентное вмешательство в избирательный процесс. <…> Финансирование электоральной коррупции только за счет криптовалют составляет около 100 миллионов евро", — приводит ее слова РИА Новости.

По словам Санду, Москва использует различные молдавские политические силы, чтобы повлиять на результаты выборов, и стоит за спинами" некоторых независимых кандидатов в депутаты и политформирований, в том числе блока "Победа".

Никаких документов, подтверждающих такое вмешательство, президент не представила.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.