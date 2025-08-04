15:22 4.08.2025

Британские спецслужбы планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот", ведется подготовка экологической катастрофы в международных водах, пишет ТАСС со ссылклй на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В службе заявили, что Великобритания планирует крупную диверсию, чтобы затем объявить транспортировку российской нефти "угрозой всему международному судоходству".

"Толчок такой кампании, по замыслу Лондона, должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству. Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия", - отмечается в сообщении СВР.

Как отметили в СВР, Лондон прорабатывает два потенциальных сценария: британцы планируют подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства.

"Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность "заметать следы" рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности", - отметили в пресс-бюро.

Британия намерена планируемыми морскими атаками оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа с целью вынудить Вашингтон принять жесткие вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов.