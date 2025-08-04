СВР: Британия готовит экологическую катастрофу в международных водах

Коллаж © KM.RU

Британские спецслужбы планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот", ведется подготовка экологической катастрофы в международных водах, пишет ТАСС со ссылклй на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В службе заявили, что Великобритания планирует крупную диверсию, чтобы затем объявить транспортировку российской нефти "угрозой всему международному судоходству".

"Толчок такой кампании, по замыслу Лондона, должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству. Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия", - отмечается в сообщении СВР.

Как отметили в СВР, Лондон прорабатывает два потенциальных сценария: британцы планируют подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства.

"Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность "заметать следы" рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности", - отметили в пресс-бюро.

Британия намерена планируемыми морскими атаками оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа с целью вынудить Вашингтон принять жесткие вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.08.2025, 18:29
    Гость: stalker

    СВР должна думать о том как мы можем сами Британии навредить, а не рассказывать нам об их происках. Беззубая у нас СВР. И руководство у нее бестолковое.

  2. 04.08.2025, 18:11
    Гость: анна

    Если есть об этом документальное подтверждение, то почему молчим в ООНе? Известно, что британцы готовы отравить всю природу, всех людей, а некоторые,умирая хотели вернуться страшным вирусом на землю, чтобы все сдохли!

  3. 04.08.2025, 17:37
    Гость: ну и бредятина!

    Хоть один прогноз этой СВР сбылся? Для Украины хорошо, что в России такая внешняя "разведка"...

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