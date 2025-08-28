Евротройка готовится восстановить санкции ООН против Ирана

09:04 28.08.2025

Франция, Германия и Великобритания намерены уже в ближайший четверг активировать механизм восстановления санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, предусмотренный ядерной сделкой 2015 года (СВПД), сообщает портал Axios.

По данным издания, европейские лидеры считают, что Тегеран на протяжении многих лет нарушает условия соглашения и не предпринимает шагов для исправления ситуации.

Дипломатический источник уточнил, что инициирование процедуры не означает отказа от переговоров — у Ирана будет несколько недель для диалога до момента вступления санкций в силу.

Сам процесс займет около 30 дней. Брюссель рассчитывает завершить его до начала председательства России в Совбезе ООН в октябре. Ранее страны Евротройки предупреждали: если к концу августа не будет найдено дипломатическое решение, они задействуют механизм «быстрого реагирования».

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади уже заявил, что в случае активации механизма Тегеран прекратит сотрудничество с МАГАТЭ.

Механизм, закрепленный в резолюции СБ ООН, позволяет любой стороне сделки подать жалобу на нарушение условий соглашения и вернуть прежние ограничения.