Евротройка готовится восстановить санкции ООН против Ирана
Франция, Германия и Великобритания намерены уже в ближайший четверг активировать механизм восстановления санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, предусмотренный ядерной сделкой 2015 года (СВПД), сообщает портал Axios.
По данным издания, европейские лидеры считают, что Тегеран на протяжении многих лет нарушает условия соглашения и не предпринимает шагов для исправления ситуации.
Дипломатический источник уточнил, что инициирование процедуры не означает отказа от переговоров — у Ирана будет несколько недель для диалога до момента вступления санкций в силу.
Сам процесс займет около 30 дней. Брюссель рассчитывает завершить его до начала председательства России в Совбезе ООН в октябре. Ранее страны Евротройки предупреждали: если к концу августа не будет найдено дипломатическое решение, они задействуют механизм «быстрого реагирования».
Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади уже заявил, что в случае активации механизма Тегеран прекратит сотрудничество с МАГАТЭ.
Механизм, закрепленный в резолюции СБ ООН, позволяет любой стороне сделки подать жалобу на нарушение условий соглашения и вернуть прежние ограничения.
