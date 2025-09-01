Совет глав государств — членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию

В декларации ШОС сработал китайский принцип словоблудия как обтекаемость и не желание говорить прямо согласно китайской политики ждуна. Сейчас не то время когда можно размазывать сопли по столу так как мир движется к 3-й мировой войне и она уже практически началась на Украине. Чтобы предотвратить ее нужно был принять решение о создание общих вооруженных сил стран НАТО с единым командованием наподобие НАТО и тогда эта встреча дала бы положительный для мира результат.

Как воздух нужен российско-китайский военно-политический союз и еще лучше тройственный военно-политический союз КНР+РФ+ИНДИЯ как основа противодействия новой мировой войне и нейтрализации экономического доминанта доллара. Пора перейти от слов и пустых деклараций к практическим шагам и обновить ШОС как евроазиатскую структуру имеющей свою армию и парламент, а также ужесточить требования к членам БРИКС принятием устава с четкими взаимными обязательствами на основе общих решений.

На будущий саммит стран ШОС нужно подготовить документы по реализации усиления ШОС как гаранта мира и глобальной экономической структуры, а не писать протоколы о намерениях.

В ШОС нужно принимать только подлинно независимые государства, а не мелкоту халявщиков ради пиара. ШОС для РФ это основа ее развития и пора сменить прозападное правительство Мишустина на правительств народного доверия чтобы усилить ШОС на благо России.