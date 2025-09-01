Совет глав государств — членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию

Совет глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита принял Тяньцзиньскую декларацию. 

Основные положения приводит РИА Новости:

  • Геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности обостряются в мире, в том числе в регионе ШОС. Участники организации выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера.
  • ШОС осудила удары Израиля и США по Ирану, а также действия, приведшие к жертвам и гуманитарной катастрофе в секторе Газа. Обеспечение мира на Ближнем Востоке возможно благодаря справедливому урегулированию палестинского вопроса.
  • Члены объединения придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем. В основе устойчивого развития международных отношений лежат принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы.
  • Участники организации выступили против милитаризации космоса и сферы информационно-коммуникационных технологий.
  • Необходимо беречь историческую память о Второй мировой войне. Члены организации осудили попытки реабилитации идей нацизма и оправдания геноцида, а также действия, искажающие значение победы и роль их народов в разгроме фашизма.
  • Согласована стратегия развития организации до 2035 года, она определяет приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества. Принято решение об учреждении Банка развития ШОС.
  • Одобрено соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности странам — членам объединения и Антинаркотическом центре, утверждена дорожная карта по развитию энергетического взаимодействия до 2030-го.
  • Организация объединила статусы "наблюдатель" и "партнер по диалогу" в статус "партнер ШОС", его получил Лаос.
  • Государства-члены продолжат совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
  • В декларации отмечена приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства.


Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров, в том числе президент Владимир Путин, а также представители международных организаций.

ШОС — международное объединение, основанное в 2001 году. В него входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия; страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.09.2025, 14:13
    Гость: Читать умеешь

    или бредни ток писать, ШТУРдельМАН.
    "Члены объединения придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем." Комк ты хочешь впарить войну,она кроме твоих хозяев никому не нужна.

  4. 01.09.2025, 13:22
    Гость: .Штурман

    В декларации ШОС сработал китайский принцип словоблудия как обтекаемость и не желание говорить прямо согласно китайской политики ждуна. Сейчас не то время когда можно размазывать сопли по столу так как мир движется к 3-й мировой войне и она уже практически началась на Украине. Чтобы предотвратить ее нужно был принять решение о создание общих вооруженных сил стран НАТО с единым командованием наподобие НАТО и тогда эта встреча дала бы положительный для мира результат.
    Как воздух нужен российско-китайский военно-политический союз и еще лучше тройственный военно-политический союз КНР+РФ+ИНДИЯ как основа противодействия новой мировой войне и нейтрализации экономического доминанта доллара. Пора перейти от слов и пустых деклараций к практическим шагам и обновить ШОС как евроазиатскую структуру имеющей свою армию и парламент, а также ужесточить требования к членам БРИКС принятием устава с четкими взаимными обязательствами на основе общих решений.
    На будущий саммит стран ШОС нужно подготовить документы по реализации усиления ШОС как гаранта мира и глобальной экономической структуры, а не писать протоколы о намерениях.
    В ШОС нужно принимать только подлинно независимые государства, а не мелкоту халявщиков ради пиара. ШОС для РФ это основа ее развития и пора сменить прозападное правительство Мишустина на правительств народного доверия чтобы усилить ШОС на благо России.

  5. 01.09.2025, 13:21
    Гость: rick

    ДОСЛОВНО: " Кризис на Украине стал следствием спровоцированного западными странами государственного переворота в Киеве в 2014 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
    Данный кризис возник не как результат нападения России на Украину, а как следствие государственного переворота на Украине, который был поддержан и инспирирован Западом, с последующими попытками силового подавления сопротивления в тех регионах и среди тех граждан, которые отвергли насильственную смену власти, подчеркнул российский лидер. Президент РФ указал, что другой ключевой причиной конфликта стали непрекращающиеся попытки Запада интегрировать Киев в структуры НАТО. Как мы неоднократно заявляли на протяжении многих лет, это создаёт прямую угрозу безопасности России, констатировал Путин". Сайт " news.mail.ru/politics/67683868/?from=swap&swap=2".
    Возникает вопрос: почему же РФ ни разу(!) не подняло этот вопрос ни в ООН ни в Совбезе ООН?

Все комментарии (8)
Выбор читателей
В Иране обвинили Россию в помощи Израилю во время конфликта
Official White House Photo by Daniel Torok
Дипломаты должны уметь показывать зубы. Почему мы опять в обороне?
Российская альпинистка на пике Победы признана пропавшей без вести
Пенсионерка на приеме у врача © KM.RU, Кирилл Зыков
На замену врачам призовут фельдшеров, акушеров и искусственный интеллект
Избранное
Трейлер фильма «На высоте страха»
Чайф «Слова на бумаге»
Застенчивость - болезнь роста
Регионам решили запретить понижать прожиточный минимум – победа над бедностью?
Дельфин (акустика), 11 декабря, Papa Bar Village
Западный фронт «СанктПитерБлюз»
Александр Иванов спел про Родину и пулю
«Скорейшее победоносное завершение СВО критически важно для обеспечения политической стабильности в России»
Восхитительная дурнушка Барбра Стрейзанд
«СССР не развалился сам собой. Он был разрушен в ходе противостояния и борьбы существовавших на тот момент политических игроков»
613 «Перрон ожидания» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации