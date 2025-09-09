Премьер Непала ушел в отставку из-за массовых беспорядков

13:38 9.09.2025

Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне массовых беспорядков. Он занимал этот пост с 15 июля 2024-го. По данным СМИ, Оли остается в Катманду и находится в безопасности. Об отставке объявили и все члены оппозиционной Национал-демократической партии, сообщает РИА Новости.

Во вторник протестующие ворвались в правительственный комплекс в Катманду. Они подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и резиденцию главы правительства.

Непальская армия эвакуировала министров из их резиденций с помощью вертолетов. Международный аэропорт в Катманду закрыт, все рейсы отменены. Также протестующие проникли в здание отеля Hilton в Катманду, над территорией отеля видно задымление.

В конце прошлой недели власти запретили соцcети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий. Среди них Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Компартии Непала — главной оппозиционной силы в парламенте — назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие соцсетей может привести к хаосу.

8 сентября в Катманду, а затем и других городах начались массовые акции протеста, в которых участвовала в основном молодежь. СМИ назвали это "Революцией поколения Z". В стычках с полицией погибли 19 протестующих, более 500 получили ранения.

Во вторник правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей.

Президент Непала Рам Чандра Паудел начал процесс выбора нового премьер-министра страны, сообщило агентство Reuters.

