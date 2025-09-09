Премьер Непала ушел в отставку из-за массовых беспорядков

Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне массовых беспорядков. Он занимал этот пост с 15 июля 2024-го. По данным СМИ, Оли остается в Катманду и находится в безопасности. Об отставке объявили и все члены оппозиционной Национал-демократической партии, сообщает РИА Новости.

Во вторник протестующие ворвались в правительственный комплекс в Катманду. Они подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и резиденцию главы правительства.

Непальская армия эвакуировала министров из их резиденций с помощью вертолетов. Международный аэропорт в Катманду закрыт, все рейсы отменены. Также протестующие проникли в здание отеля Hilton в Катманду, над территорией отеля видно задымление.

В конце прошлой недели власти запретили соцcети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий. Среди них Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Компартии Непала — главной оппозиционной силы в парламенте — назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие соцсетей может привести к хаосу.

8 сентября в Катманду, а затем и других городах начались массовые акции протеста, в которых участвовала в основном молодежь. СМИ назвали это "Революцией поколения Z". В стычках с полицией погибли 19 протестующих, более 500 получили ранения.

Во вторник правительство Непала сняло запрет на работу социальных сетей.

Президент Непала Рам Чандра Паудел начал процесс выбора нового премьер-министра страны, сообщило агентство Reuters.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.09.2025, 21:25
    Гость: у

    нас уже были события октября 1993 года. 2000 человек погибли.. Да сколько же можно ставить эксперименты над страной и народом??

  3. 09.09.2025, 19:21
    Гость: Премьер Непала ушел в отставку

    Из Конституции Непала:
    Гражданином Непала может стать только тот, кто зачат непальцем и непалкой.

  4. 09.09.2025, 19:08
    Гость: да дикари они, никакой национальной гордости у них:

    Не понимают, какое это блаженство - целовать зады царя-батюшки и его бояр!

  5. 09.09.2025, 18:37
    Гость: Багет

    Может и дикие, но не рабы, как ты. Тебе и редьку горькую дай, будешь хрустеть и власть нахваливать.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Ростислав Ищенко. Общество переходного периода
Number 10, CC BY 2.0"/>
СМИ: у «коалиции желающих» есть три варианта отправки войск на Украину
Трамп: США потеряли Индию и Россию из-за «темного» Китая
Дмитрий Медведев © Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев приехал на границу с Финляндией и НАТО
Избранное
«Кровь стынет в жилах»: Голиковой выразили народное негодование из-за сегрегации по QR-кодам
Сергей Черняховский. Традиция и неопределенность
Иеромонах Фотий, 29 октября, ДК имени Гагарина (Сергиев Посад)
«Белоруссия в её нынешнем виде доживает свои последние недели, если не дни»
Группа «Легион» почтила преемственность традиций
Дима Сокол («ЙОРШ»): «Пока что рано вешать гитары на крючок»
Достопримечательности Таллина: что нужно знать
Взрыв ЧудА «На гаражах» (интернет-сингл)
«Полезным средством поддержки рубля является ограничение валютных спекуляций внутридневными торгами»
«Крематорий», 3 июля, Территория (площадка у ДК Горбунова)
Горшенев «Фауст» (2CD)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации