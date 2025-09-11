США сняли санкции с «Белавиа»

15:35 11.09.2025

США сняли санкции с авиакомпании "Белавиа", сообщил спецпредставитель американского президента Джон Коул во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я бы хотел иметь в виду, что произошел очень важный телефонный разговор, когда Трамп позвонил вам из <...> самолета по пути на Аляску, очень продуктивный, очень хороший разговор, после которого он поручил мне перезвонить вам еще раз, что я и сделал. Но я хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с Белавиа. <...> Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно", — приводит его слова РИА Новости.

Вашингтон ввел ограничения против белорусской авиакомпании в 2023 году. Утверждалось, что это было сделано против "нескольких организаций, причастных к продолжающимся репрессиям против гражданского общества". Эти меры также должны были не допустить "обогащение" Лукашенко и "соучастие" в украинском конфликте.

Коул добавил, что Вашингтон также хочет вернуть посольство в Минск. Но пока он не назвал конкретных дат.

Лукашенко, в свою очередь, по просьбе главы Белого дома помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм.

Всего Лукашенко помиловал 52 заключенных. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что решение принято "исходя из принципов гуманизма". Среди помилованных - экс-соперник Лукашенко на президентских выборах оппозиционер Николай Статкевич и философ Владимир Мацкевич.

