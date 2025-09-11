США сняли санкции с «Белавиа»

США сняли санкции с авиакомпании "Белавиа", сообщил спецпредставитель американского президента Джон Коул во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я бы хотел иметь в виду, что произошел очень важный телефонный разговор, когда Трамп позвонил вам из <...> самолета по пути на Аляску, очень продуктивный, очень хороший разговор, после которого он поручил мне перезвонить вам еще раз, что я и сделал. Но я хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с Белавиа. <...> Это решение было принято президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно", — приводит его слова РИА Новости.

Вашингтон ввел ограничения против белорусской авиакомпании в 2023 году. Утверждалось, что это было сделано против "нескольких организаций, причастных к продолжающимся репрессиям против гражданского общества". Эти меры также должны были не допустить "обогащение" Лукашенко и "соучастие" в украинском конфликте.

Коул добавил, что Вашингтон также хочет вернуть посольство в Минск. Но пока он не назвал конкретных дат.

Лукашенко, в свою очередь, по просьбе главы Белого дома помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм.

Всего Лукашенко помиловал 52 заключенных. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что решение принято "исходя из принципов гуманизма". Среди помилованных - экс-соперник Лукашенко на президентских выборах оппозиционер Николай Статкевич и философ Владимир Мацкевич.
 

  2. 11.09.2025, 19:31
    Гость: а нас за что?

    тов.Работорговец!Кто торговал рабами?Евреи.
    Иудей в конечном счете завоевал Америку.
    А начал он,этот ....,завоевание Америки очень скромно.Как начал – рассказывает О.Крайнц в книге «Иуда открывает Америку».
    Крайнц приводит неопровержимые доказательства того,как именно иудей развратил индейцев «водой огненной».Безжалостное уничтожение при котором гибли и белые нимало не печалило иудеев.Их заботила нажива(доходы от водки,оружия и скальпов иссякли).Недостаток рабочих сил вынудил амер. колонистов к ввозу негров из Африки.
    Когда наконец ввоз невольников был запрещен,расцвела обширная контрабандная торговля.Последняя приняла такие размеры,что амер.прав-во объявило эту торговлю пиратством.
    Но бессовестные иудеи сумели это обойти:в Виргинии и Джорджии они перешли попросту к разведению рабов.Так возник новый вид промысла.
    Иудеи платили своим служащим по $20 за каждую забеременевшую от них негритянку.Из-за этого число мулатов чрезвычайно возросло».
    Вскоре Виргиния стала поставлять ежегодно до 3.000 негров на вывоз в другие штаты,иные иудеи доходили до того,что платили своим служащим по двадцать долларов за каждую забеременевшую от них негритянку.Из-за этого число мулатов чрезвычайно возросло».
    Иудей захватил и то пространство которое осталось после крушения РосИмперии.

  3. 11.09.2025, 18:38
    Гость: stalker

    А что, европейцы тоже сняли санкции с этой компании ? Нет. Так чему тогда радоваться ? Возможности летать в США в обход воздушного пространства Европы ? И много ли желающих ? Обычный жест доброй воли, который на умасливание больше похож, но серьезных последствий за собой не влечет.

  4. 11.09.2025, 18:07
    Гость: Всего то

    чтобы снять санкции с Белавиа надо продать Трампу либерастов 52 штуки.А у нас полправительства такое ))) Дивная торговля. Надеюсь перед продажей Бацка всех оголил до трусов.

  5. 11.09.2025, 18:04
    Гость: Всего Лукашенко помиловал 52 заключенных.

    Учитесь торговать либералами и нациками. Молодец

Все комментарии (7)
