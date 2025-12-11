В Польше по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа

14:34 11.12.2025

Российский ученый, сотрудник Эрмитажа Александр Б. задержан в Польше сотрудниками Агентства внутренней безопасности по требованию Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму», пишет РБК со ссылкой на радиостанцию RMF FM. По ее данным, речь идет о «заведующем отделе древней археологии Эрмитажа». Эту должность в музее занимает Александр Бутягин.

Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен (древнегреческий город на северо-западе Крыма).

Претензии Киева к российскому археологу заключаются в том, что Украина считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году, своей территорией. Раскопки в Мирмекии (Мирмекионе) после 2014 года Киев считает проводившимися незаконно и утверждает, что они привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия».

После задержания Бутягин был допрошен в районной прокуратуре Варшавы. Суд предварительно арестовал его на 40 дней.

Как сообщили РИА Новости в посольстве в Варшаве, до Польши Бутягин посетил несколько стран Евросоюза, где к нему не возникло никаких претензий: он спокойно въехал в Евросоюз, читал лекции в Праге, потом в Амстердаме.

Украина объявила Бутягина в розыск в 2024 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал задержание в Польше российского археолога абсолютным «правовым произволом», сообщает РБК.

По его словам, сейчас самое главное — освободить россиянина. «Но, принимая во внимание оголтелость, которая царит в отношении нашей страны в Варшаве, это не самая подходящая для поездок наших граждан страна», — добавил он.