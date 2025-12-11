В Польше по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа

Российский ученый, сотрудник Эрмитажа Александр Б. задержан в Польше сотрудниками Агентства внутренней безопасности по требованию Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму», пишет РБК со ссылкой на радиостанцию RMF FM. По ее данным, речь идет о «заведующем отделе древней археологии Эрмитажа». Эту должность в музее занимает Александр Бутягин.

Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен (древнегреческий город на северо-западе Крыма).

Претензии Киева к российскому археологу заключаются в том, что Украина считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году, своей территорией. Раскопки в Мирмекии (Мирмекионе) после 2014 года Киев считает проводившимися незаконно и утверждает, что они привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия». 

После задержания Бутягин был допрошен в районной прокуратуре Варшавы. Суд предварительно арестовал его на 40 дней.

Как сообщили РИА Новости в посольстве в Варшаве, до Польши Бутягин посетил несколько стран Евросоюза, где к нему не возникло никаких претензий: он спокойно въехал в Евросоюз, читал лекции в Праге, потом в Амстердаме. 

Украина объявила Бутягина в розыск в 2024 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал задержание в Польше российского археолога абсолютным «правовым произволом», сообщает РБК.

По его словам, сейчас самое главное — освободить россиянина. «Но, принимая во внимание оголтелость, которая царит в отношении нашей страны в Варшаве, это не самая подходящая для поездок наших граждан страна», — добавил он.

  1. 11.12.2025, 22:22
    Гость: Гусево-Паниковское.

    А скажите,товарищ,
    У вас и в самом деле все говорят и пишут на латыни?

  2. 11.12.2025, 22:14
    Гость: Да

    Откуда фейк про "погоны"?

    На работе в Эрмитаже его характеризуют, как идеалиста и действительно, крупного учёного..
    ----

    Явный "наезд" Россию. С украми всё понятно. Тут ещё и поляки.

  3. 11.12.2025, 22:04
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    А вы как думаете что,если за археолога ,в Кремле истерику закатили,и никто в Кремле не обвинил археолога, иноагентом ,за лекции в ЕС,до задержания ?

  4. 11.12.2025, 21:58
    Гость: АБЗАЦ-Так сказать "баш на баш".

    Таким образом бАшают разведчиков, шпионов, возможно военных .
    А это другое.

Все комментарии (36)
