Начались учения России и Белоруссии «Запад-2025»

10:33 12.09.2025

Стартовали совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025", они пройдут с 12 по 14 сентября.

Военные маневры пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

"Планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Первый этап маневров будет посвящен отработке управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, а также организации взаимодействия и всех видов обеспечения для выполнения задач.

"Основным содержанием второго этапа станет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства, разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки войск дружественных государств", — отметили в ведомстве.

Основную роль в этих маневрах на себя берет Белоруссия. Как пояснял Александр Лукашенко, это связано с большим отвлечением войск Российской Федерации на Украине, пишет РБК. «Настало время и нам показать, что мы многое умеем», — говорил белорусский лидер в апреле.

В Москве подчеркивают, что «Запад-2025» — это плановые учения и что они не нацелены против третьих стран. «Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками», — сказал 11 сентября журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.