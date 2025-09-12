Начались учения России и Белоруссии «Запад-2025»

Стартовали совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025", они пройдут с 12 по 14 сентября.

Военные маневры пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

"Планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

Первый этап маневров будет посвящен отработке управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, а также организации взаимодействия и всех видов обеспечения для выполнения задач.

"Основным содержанием второго этапа станет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства, разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки войск дружественных государств", — отметили в ведомстве.

Основную роль в этих маневрах на себя берет Белоруссия. Как пояснял Александр Лукашенко, это связано с большим отвлечением войск Российской Федерации на Украине, пишет РБК. «Настало время и нам показать, что мы многое умеем», — говорил белорусский лидер в апреле.

В Москве подчеркивают, что «Запад-2025» — это плановые учения и что они не нацелены против третьих стран. «Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками», — сказал 11 сентября журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.09.2025, 18:35
    Гость: Однако

    На СВО официально разрешено посылать только контрактников, а на этих учениях из рядового и сержантского состава одни срочники.

  2. 12.09.2025, 17:43
    Гость: Поручик

    Это какой-то маразм. А зачем проводить крупные учения в Белоруссии, когда рядом на Украине идет СВО более 1000 км линия фронта? Вот там бы и тренировались на реальном противнике, а не по картонным танкам стрелять и брать картонные рейхстаги. Это наверно было бы намного эффективней и полезней участие в реальном бою. Вот представьте идет курская битва, а крупные учения проводятся на Урале. Или, например НАТО нападет на РФ, а у них по плану в МО РФ в это время учения проходят на Дальнем востоке и все войска там, тренируются. Ну не отменять же учения. Это больше напоминает дурдом. Натовские войска будут осторожно красться, а вокруг никого думают точно засада, уже к Москве подходят, а противника все нет. Какого-нибудь калеку выловят и спросят, а где все войска то? А они все на учениях вместе с главнокомандующим, по плану, и три ящика водки с собой прихватили, пока все не выпьют сказали не вернутся. А вам просили передать пока обождать и Москву без них не брать. Ну чтобы все красиво было хлеб соль, оркестр, ключи от города и торжественное перерезание красной ленточки, парад, пламенные речи депутатов, мы вас долго ждали аж с 1991г и наконец то дождались! Чего так долго не шли? Мы уже давно все тут подготовили, похоронили промышленность, науку, оборону, медицину все до чего смогли дотянутся. А баксов с собой много привезли натовцы? Можно и евро. Поэтому и не расходимся впервые все депутаты на работу вышли, даже те, кто был на больничном приползли и мешки все прихватили.

  3. 12.09.2025, 16:08
    Гость: Пилот

    А мы то думали что учения ещё вчера начались с отработки удара по польским военным складам откуда оно поставляется на украину, когда с десяток дронов беспрепятственно туда залетело чисто случайно.

  4. 12.09.2025, 13:04
    Гость: Васечкин

    « отражении агрессии против Союзного государства» не очень хочет Александр Григорьевич никого над собой как и Владимир Владимирович, поэтому Союзное государство пока откладывается, как представишь себе выборы президента для этого Союзного государства, а там всего две фамилии, наш народ непредсказуем и может выбрать не того.

  5. 12.09.2025, 11:13
    Гость: Беларусь по Конституции стремилась к нейтральному статусу

    Это к БЕЛАРУСИ не имеет никакого отношения

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Трамп: США потеряли Индию и Россию из-за «темного» Китая
ВПП ООН"/>
Меняем насильников и убийц на долги: щедрость России вызвала неудобные вопросы
Россия может потребовать с финнов репарации за преступления и ущерб в ходе Второй мировой войны
Туск заявил о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши
Избранное
Созвездие N «Вечная машина танцпола» (интернет-сингл)
Бензобак «Сажать перцы» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Вызов»: притяжение русской женщины
Самый интеллигентный рок-музыкант (памяти Сергея Левитина)
Александр Иванов высказал желание, чтоб уехавшие вернулись в Россию
«Москва и москали», или «Скульптурные экскременты» власти
Gus G «Quantum Leap»
Брызги «Квадробер» (интернет-сингл)
Колыбель европейской демократии и фашизм
Донбасс и Украина. Ленин и Путин
В 1945 году Красная армия спасла мир от ужасов бактериологической войны
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации