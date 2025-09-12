Начались учения России и Белоруссии «Запад-2025»
Стартовали совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025", они пройдут с 12 по 14 сентября.
Военные маневры пройдут на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.
"Планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
Первый этап маневров будет посвящен отработке управления соединениями и воинскими частями при отражении агрессии против Союзного государства, а также организации взаимодействия и всех видов обеспечения для выполнения задач.
"Основным содержанием второго этапа станет управление войсками и силами при восстановлении территориальной целостности Союзного государства, разгроме противника, в том числе с участием коалиционной группировки войск дружественных государств", — отметили в ведомстве.
Основную роль в этих маневрах на себя берет Белоруссия. Как пояснял Александр Лукашенко, это связано с большим отвлечением войск Российской Федерации на Украине, пишет РБК. «Настало время и нам показать, что мы многое умеем», — говорил белорусский лидер в апреле.
В Москве подчеркивают, что «Запад-2025» — это плановые учения и что они не нацелены против третьих стран. «Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками», — сказал 11 сентября журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
На СВО официально разрешено посылать только контрактников, а на этих учениях из рядового и сержантского состава одни срочники.
Это какой-то маразм. А зачем проводить крупные учения в Белоруссии, когда рядом на Украине идет СВО более 1000 км линия фронта? Вот там бы и тренировались на реальном противнике, а не по картонным танкам стрелять и брать картонные рейхстаги. Это наверно было бы намного эффективней и полезней участие в реальном бою. Вот представьте идет курская битва, а крупные учения проводятся на Урале. Или, например НАТО нападет на РФ, а у них по плану в МО РФ в это время учения проходят на Дальнем востоке и все войска там, тренируются. Ну не отменять же учения. Это больше напоминает дурдом. Натовские войска будут осторожно красться, а вокруг никого думают точно засада, уже к Москве подходят, а противника все нет. Какого-нибудь калеку выловят и спросят, а где все войска то? А они все на учениях вместе с главнокомандующим, по плану, и три ящика водки с собой прихватили, пока все не выпьют сказали не вернутся. А вам просили передать пока обождать и Москву без них не брать. Ну чтобы все красиво было хлеб соль, оркестр, ключи от города и торжественное перерезание красной ленточки, парад, пламенные речи депутатов, мы вас долго ждали аж с 1991г и наконец то дождались! Чего так долго не шли? Мы уже давно все тут подготовили, похоронили промышленность, науку, оборону, медицину все до чего смогли дотянутся. А баксов с собой много привезли натовцы? Можно и евро. Поэтому и не расходимся впервые все депутаты на работу вышли, даже те, кто был на больничном приползли и мешки все прихватили.
А мы то думали что учения ещё вчера начались с отработки удара по польским военным складам откуда оно поставляется на украину, когда с десяток дронов беспрепятственно туда залетело чисто случайно.
« отражении агрессии против Союзного государства» не очень хочет Александр Григорьевич никого над собой как и Владимир Владимирович, поэтому Союзное государство пока откладывается, как представишь себе выборы президента для этого Союзного государства, а там всего две фамилии, наш народ непредсказуем и может выбрать не того.
Это к БЕЛАРУСИ не имеет никакого отношения