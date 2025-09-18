Сергей Иванов: Финляндия сохранилась благодаря доброму отношению Сталина

Финляндия сохранила независимость, а ее лидер Карл Густав Маннергейм избежал юридического преследования после Второй мировой войны благодаря доброму отношению советского лидера Иосифа Сталина. Об этом заявил ТАСС глава попечительского совета Российского военно-исторического общества, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году, заявил, что Финляндия победила в войне с СССР, поскольку сохранила независимость.

"Финляндия сохранила независимость во многом благодаря доброму отношению к этой стране со стороны тогдашнего руководителя Советского Союза - товарища Сталина. Он, мало кто об этом знает, приказал не преследовать юридически маршала Маннергейма", - сказал Иванов.

Он отметил, что Маннергейм служил в российской армии дольше, чем в финской, а после "стал национальным героем Финляндии".

Из 83 лет жизни Маннергейма 30 были связаны с Россией. В 1887 году он поступил в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге, служил в 15-м драгунском Александрийском полку, в Кавалергардском полку. В 1897-1903 годах Маннергейм находился на службе при императорском дворе, участвовал в русско-японской войне, командовал частями действующей русской армии в Первую мировую войну.

После прихода к власти большевиков Маннергейм уехал в Финляндию, которая в декабре 1917 году провозгласила независимость от России. В 1918 году он был назначен главнокомандующим финской армией. В 1941-1944 годах Маннергейм возглавлял финские вооруженные силы в войне против СССР. Оставаясь главнокомандующим финскими вооруженными силами, в августе 1944 года он был избран президентом страны и заключил перемирие с СССР.  

  1. 18.09.2025, 17:15
    Гость: Ну как при чем?

    Она прошла не совсем по планам тов. Сталина. Когда добротно бьют по морде - запоминается.

  2. 18.09.2025, 16:59
    Гость: .Штурман

    С. Иванов не сказал главное. Сталин умел смотреть вперед на 10-и лет и сохранив суверенитет Суоми он решил таким образом открыть окео в Европу что в последствие было и сделано.

  3. 18.09.2025, 16:34
    Гость: TY

    Во-первых, финны 1945 года - это не те финны, которые сейчас. Любой народ потихоньку меняется. Во-вторых, любой народ выживает в этом мире не благодаря кому-то, а благодаря только собственным способностям. Никто никому в этом мире не подает. Если ты не смог дожать врага, то либо ты слаб, либо враг силен. Приплетать сюда моральные качества отдельных людей, их "доброту" совершенно бессмысленно.

