Польские власти признали, что в жилой дом попала ракета F-16

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил, что в ходе недавней операции по отражению атаки беспилотников в городке Вырыки (Люблинское воеводство) жилой дом был поврежден не дроном, а ракетой, выпущенной польским истребителем F-16. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN.

Ранее СМИ сообщили о попадании в здание обломков беспилотника, однако расследование показало обратное. По словам Семоняка, ракета была запущена в рамках защиты страны, и военные обязались компенсировать причиненный ущерб. Министр уточнил, что следствие продолжается, так как необходимо детально изучить все обломки дронов и вооружения.

Инцидент произошел ночью 10 сентября, когда польские военные зафиксировали массовое нарушение воздушного пространства. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что речь шла о 19 российских беспилотниках. В результате атаки повреждения получили крыша дома и автомобиль, припаркованный рядом.

Газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники уточнила, что речь идет о ракете класса «воздух–воздух» AIM-120 AMRAAM, которая из-за сбоя в системе наведения отклонилась от цели. К счастью, боезаряд не сработал благодаря предохранителям.

Туск подчеркнул, что ответственность за ситуацию лежит на России, поскольку именно она организовала атаку дронами. При этом Москва отвергла обвинения, заявив, что удары по территории Польши не наносились, а используемые российские беспилотники не обладают дальностью, позволяющей достичь польской границы.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.09.2025, 16:57
    Гость: Видиммо

    на складе этих ракет работает внук Штырлица, вот он и суёт кусочек газеты "Правда" между контактами взрывателя и ракета не взрывается

  3. 18.09.2025, 15:20
    Гость: Сейчас

    Корпуса дронов "Шахед" делают копию ракет с Ф16 и при взрыве крылья из картона пропитанного смесью "Молотова" полностью сгорают, мотор с мопеда улетает назад как бумеранг и остается корпус из стекло пластика с с надписью на инглишь "me from F-16" - "я с Ф-16".....вот пешки и в думе - целые 2 недели разбираются

  5. 18.09.2025, 13:07
    Гость: Юляша

    Ай-яй-яй,ну,немножко привычно соврамши,ну и что ?
    Все же равно Россия виновата,это она так огорчила пилота,что он промахнулся :))

Все комментарии (7)
