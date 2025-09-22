На Балтике впервые начались совместные военные учения Польши и Швеции

Двусторонние учения Польши и Швеции Gotland Sentry ("Готландский страж") стартовали в Балтийском море, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы польского Минобороны.

"Польша и Швеция вместе обеспечивают безопасность Балтийского моря. Мы начинаем учения SNEX Gotland Sentry - первую в истории совместную операцию такого типа между Польшей и Швецией", - сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Целью учений Gotland Sentry заявлена демонстрация способности польских и шведских вооруженных сил быстро развертывать специализированные компоненты по воздуху, морю и суше, а также отработать процедуры коллективной обороны. Ключевым элементом также является развитие оперативной совместимости и возможностей командования в международной обстановке, а также углубленный анализ проблем безопасности в регионе Балтийского моря.

  1. 22.09.2025, 17:12
    Гость: После 2014 и Крыма

    скорее всего вступили бы рано или поздно. Скорее впрочем поздно, чем рано.

    А без аннексий 2014 не вступили бы. Во всяком случае Финляндия -- для неё потеря российского рынка удар существенный. Чтобы оправдать эту потерю нужен был форс-мажор. Путин его обеспечил.

  2. 22.09.2025, 16:49
    Гость: В

    начале 70-х был на учениях на белорусско-польской границе. Под утро по тревоге выдвинулись в Беловежскую Пущу на точку запуска, подняли изделия в вертикальную позицию и вошли в режим ожидания. Радисты на стрёме, вычислители в командирском кунге нервно трут тряпкой свои "Железные Феликсы", я растаял свободных бойцов вокруг пусковой площадки для защиты от нападения диверсантов- проверяющий из Москвы проверит...Жара сумасшедшая - не доглядел, один топограф втихую опустошил огнетушитель - добывал лёд в пилотку и на голову-охлаждался! Когда проверяющий неожиданно появился из леса и начал стрелять холостыми из АКМа и кричать "принять круговую оборону!" мы одуревшие от жары даже не шевельнулись..в наказание проверяющий бросил дымовую шашку с криком "хим атака-надеть противогазы"! Блииин, в такую жару? Одели но клапана открутили и попали в чёрный дым..короче получили двойку за оборону ракетоносца, но боевую задачу выполнили на пятерку - уничтожили бронетанковую бригаду бундесвера каторая захватила Варшаву, столицу нашего союзника! Ну мы, 18-и летние, были довольны -генерал похвалил! Короче кино и немцы!

  3. 22.09.2025, 15:38
    Гость: Ну

    скорее всего, начало СВО это всего лишь повод был. Так и так бы вступили. К тому же сотрудничество шведов с НАТО и так шло, а это состоялось официальное оформление. Политика Кремля на это если и повлияла, то это политика с 1985 по 1991 год, когда Союз развалили Горбачев со своим Яковлевым и Медведевым.

  4. 22.09.2025, 12:33
    Гость: Пилот

    Вот вам и последствия бездарной и близорукой политике кремля, и как результат вступление Швеции в НАТО. До СВО они туда не собирались как и Финляндия. Опять не просчитали последствия? Надо же хотя бы на один ход вперед видеть что будет в итоге. Даже если вы остановите СВО они из НАТО уже не выйдут.

