Лавров и Рубио обсудили пути урегулирования украинского конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в поиске мирных решений конфликта на Украине, сообщил российский МИД.

Как отметили на Смоленской площади, обсуждение стало продолжением договорённостей, достигнутых ранее на встрече лидеров России и США в Анкоридже. Лавров подчеркнул готовность Москвы придерживаться намеченной линии, включая совместные шаги с Вашингтоном по устранению первопричин кризиса. При этом министр указал на неприемлемость инициатив Киева и ряда европейских стран, которые, по его словам, ведут к затягиванию конфликта.

Лавров и Рубио также провели «сверку часов» по широкому спектру вопросов двусторонней повестки. В частности, обсуждались перспективы восстановления общественно-политических контактов, а также необходимость активизировать работу по нормализации деятельности дипломатических миссий.

Внешнеполитические ведомства двух стран договорились поддерживать конструктивный диалог и продолжать координацию в рамках заданного лидерами импульса к постепенному восстановлению российско-американских отношений.

  1. 25.09.2025, 13:12
    Гость: Юляша

    ...Трамп еще при выборных обещаниях сказал что обязательно добьется раскола между РФ и КНР и на практике делает что может для этого....
    Пока что твой "умный старикашка" все делает ровно НАОБОРОТ :))

  2. 25.09.2025, 12:43
    Гость: Paul

    .... В Америке уже болт забили на эту ... Украину...
    Америка далеко,и никогда не рискнет своей толстой зад.....зато евро-Вермахт мечтает о Реванше,потеряв даже основные Инстинкты самосохранения !Я живу в ЕС - здесь абсолютно тупой и безумный русофобский и воинственный психоз.Опять "психо-эпидемия" 1941 года,но гораздо тяжелее и страшнее.
    Россия - БУДЬ наготове.Эта стая просто так не уймется.Гасить их придется рано или поздно.Лучше - раньше.

  3. 25.09.2025, 12:33
    Гость: .Штурман

    Лавров, несмотря на антироссийский поворот Трампа, пытается договориться с Рубио и даже показал большой палец. Однако Рубио не стал показывать фигу или средний палец так как однозначно за их встречей стоит реальные договоренности между еврейскими диаспорами РФ и США которые решили разорвать экономическую связку между РФ и КНР и оставить Пекин в одиночестве. Это не пустые слова так как Трамп еще при выборных обещаниях сказал что обязательно добьется раскола между РФ и КНР и на практике делает что может для этого.

  4. 25.09.2025, 12:28
    Гость: Чукча

    Власти США давным давно сказали, что вопрос мира между Россией и Украиной - это их вопрос. Можете снять вообще вопрос легитимности Зеленского с повестки дня. Ибо договариваться как не крути придётся именно с ним, а не с кем-то иным.

  5. 25.09.2025, 12:26
    Гость: Багет

    Да ты можешь их как угодно называть. Дело личное. Но прошло три с половиной года, а Донецкая область до сих пор не освобождена. Так что про легитимность тут вопрос не стоит. Как раз наоборот....

Все комментарии (11)
