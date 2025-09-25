Лавров и Рубио обсудили пути урегулирования украинского конфликта

08:10 25.09.2025

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в поиске мирных решений конфликта на Украине, сообщил российский МИД.

Как отметили на Смоленской площади, обсуждение стало продолжением договорённостей, достигнутых ранее на встрече лидеров России и США в Анкоридже. Лавров подчеркнул готовность Москвы придерживаться намеченной линии, включая совместные шаги с Вашингтоном по устранению первопричин кризиса. При этом министр указал на неприемлемость инициатив Киева и ряда европейских стран, которые, по его словам, ведут к затягиванию конфликта.

Лавров и Рубио также провели «сверку часов» по широкому спектру вопросов двусторонней повестки. В частности, обсуждались перспективы восстановления общественно-политических контактов, а также необходимость активизировать работу по нормализации деятельности дипломатических миссий.

Внешнеполитические ведомства двух стран договорились поддерживать конструктивный диалог и продолжать координацию в рамках заданного лидерами импульса к постепенному восстановлению российско-американских отношений.