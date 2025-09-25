Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине

17:53 25.09.2025

Владимир Зеленский готов покинуть президентский пост после окончания конфликта с Россией, заявил он в интервью американскому изданию Axios.

«На вопрос, будет ли он считать свою работу законченной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет «готов» уйти в отставку. «Моя цель — закончить войну», а не продолжать баллотироваться, сказал он», — цитирует публикацию издания Газета.RU.

Президент Украины сообщил, что инициирует проведение выборов в стране в случае установления режима прекращения огня. «Мы можем использовать этот период времени, и я могу дать сигнал парламенту» начать подготовку к выборам, уточнил он.

По словам Зеленского, он понимает, что люди могут хотеть «лидера с... новым мандатом» для принятия судьбоносных решений, необходимых для достижения мира.