Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине

Владимир Зеленский готов покинуть президентский пост после окончания конфликта с Россией, заявил он в интервью американскому изданию Axios. 

«На вопрос, будет ли он считать свою работу законченной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет «готов» уйти в отставку. «Моя цель — закончить войну», а не продолжать баллотироваться, сказал он», — цитирует публикацию издания Газета.RU.

Президент Украины сообщил, что инициирует проведение выборов в стране в случае установления режима прекращения огня. «Мы можем использовать этот период времени, и я могу дать сигнал парламенту» начать подготовку к выборам, уточнил он.

По словам Зеленского, он понимает, что люди могут хотеть «лидера с... новым мандатом» для принятия судьбоносных решений, необходимых для достижения мира.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.09.2025, 23:11
    Гость: Хоть плачь!

    Но украинцы продолжают ненавидеть Россию (сегодня - как никогда ранее) и доверять свою общую судьбу Зеленскому. И ничего с этим сделать не получается.

  2. 25.09.2025, 22:27
    Гость: Leon

    «На вопрос, будет ли он считать свою работу законченной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет «готов» уйти в отставку. «Моя цель — закончить войну», а не продолжать баллотироваться, сказал он», — цитирует публикацию издания Газета.RU.

    Врёшь.Твоя цель отработать миллиарды заплаченные за разрушение Украины и уничтожить население до последнего украинца.Пока у тебя это получается.

  4. 25.09.2025, 19:31
    Гость: stalker

    Это и объясняет почему он окончания конфликта не хочет. Зачем ему это, если он власть тогда потеряет ?

Все комментарии (5)
