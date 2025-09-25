Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине
Владимир Зеленский готов покинуть президентский пост после окончания конфликта с Россией, заявил он в интервью американскому изданию Axios.
«На вопрос, будет ли он считать свою работу законченной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет «готов» уйти в отставку. «Моя цель — закончить войну», а не продолжать баллотироваться, сказал он», — цитирует публикацию издания Газета.RU.
Президент Украины сообщил, что инициирует проведение выборов в стране в случае установления режима прекращения огня. «Мы можем использовать этот период времени, и я могу дать сигнал парламенту» начать подготовку к выборам, уточнил он.
По словам Зеленского, он понимает, что люди могут хотеть «лидера с... новым мандатом» для принятия судьбоносных решений, необходимых для достижения мира.
Но украинцы продолжают ненавидеть Россию (сегодня - как никогда ранее) и доверять свою общую судьбу Зеленскому. И ничего с этим сделать не получается.
Врёшь.Твоя цель отработать миллиарды заплаченные за разрушение Украины и уничтожить население до последнего украинца.Пока у тебя это получается.
Украинцев он вполне устраивает, лучше прежних.
Это и объясняет почему он окончания конфликта не хочет. Зачем ему это, если он власть тогда потеряет ?