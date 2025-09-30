22:34 30.09.2025

Киевский режим, оказавшись перед перспективой неизбежного поражения, готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие даже ценой разжигания "большой войны", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В СВР заявили, что главной целью подобных действий Киева является демонстрация мировому сообществу якобы нарастающей эскалации со стороны Москвы. Киевский режим, по данным разведки, рассчитывает таким образом подтолкнуть европейские страны к максимально жесткой, в идеале военной, реакции против России.

В разведслужбе подчеркнули, что одна из готовящихся провокаций может быть связана с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, что, по их оценке, должно усилить общественный резонанс.

По информации СВР, после инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии украинская сторона приступила к планированию новой акции. Ведомство утверждает, что разработкой сценария занимается Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что операция будет включать инсценированную атаку на польские объекты.

Разведка также сообщает, что Украина готовит постановочную операцию на территории Польши с участием диверсионно-разведывательной группы, которая должна выглядеть как подразделение спецназа России и Белоруссии. По данным СВР, Киев намерен таким образом создать впечатление о прямом участии Москвы и Минска в дестабилизации ситуации.

Кроме того, по сведениям СВР, после того как польские силовые структуры "обнаружат и нейтрализуют" группу, ее участники планируют выступить перед СМИ и дать показания, которые должны будут "подтвердить" причастность России и Белоруссии к попытке дестабилизации ситуации в Польше.

В разведке считают, что на фоне серии инцидентов с российскими беспилотниками в Европе такая акция призвана окончательно убедить общественность в европейских странах в том, что за всеми враждебными действиями стоят Москва и Минск.