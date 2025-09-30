СВР: Киев готовит новую резонансную провокацию

Киевский режим, оказавшись перед перспективой неизбежного поражения, готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие даже ценой разжигания "большой войны", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В СВР заявили, что главной целью подобных действий Киева является демонстрация мировому сообществу якобы нарастающей эскалации со стороны Москвы. Киевский режим, по данным разведки, рассчитывает таким образом подтолкнуть европейские страны к максимально жесткой, в идеале военной, реакции против России.

В разведслужбе подчеркнули, что одна из готовящихся провокаций может быть связана с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, что, по их оценке, должно усилить общественный резонанс.

По информации СВР, после инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии украинская сторона приступила к планированию новой акции. Ведомство утверждает, что разработкой сценария занимается Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что операция будет включать инсценированную атаку на польские объекты.

Разведка также сообщает, что Украина готовит постановочную операцию на территории Польши с участием диверсионно-разведывательной группы, которая должна выглядеть как подразделение спецназа России и Белоруссии. По данным СВР, Киев намерен таким образом создать впечатление о прямом участии Москвы и Минска в дестабилизации ситуации.

Кроме того, по сведениям СВР, после того как польские силовые структуры "обнаружат и нейтрализуют" группу, ее участники планируют выступить перед СМИ и дать показания, которые должны будут "подтвердить" причастность России и Белоруссии к попытке дестабилизации ситуации в Польше.

В разведке считают, что на фоне серии инцидентов с российскими беспилотниками в Европе такая акция призвана окончательно убедить общественность в европейских странах в том, что за всеми враждебными действиями стоят Москва и Минск. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.10.2025, 02:00
    Гость: Война конечно крутая

    За почти четыре года ни к Конче-Заспе ни к Рублёвке ни один дрон не приближался. Берегут друг друга подельники. Своих не сдают

  2. 01.10.2025, 00:24
    Гость: rick

    СРОЧНО! Запорожкая АЭС уже неделю отключена от внешних источников электроэнергии. Такого еще не было в истории АЭС. Один из снабжающих АЭС электроэнергией дизельный генератор вышел из строя. Дело движется объективно к шести новым Чернобылям.
    Запорожская АЭС находится под контролем РФ.

  3. 01.10.2025, 00:22
    Гость: Зануда

    Очередные гуси, нчинённые комарами, инфицированными трихомонадами в натовских лабЛабЛаториях в сЛавянске

  4. 01.10.2025, 00:20
    Гость: Гость

    Как вы всё-таки предсказуемы. Конечно, я уже давно говорила, что пора переносить войну на территорию ЕС. Чего так ломаться - мол, не хочу, не буду? ... В общем, сезон 2026-2027 года будет очень интересным...

  5. 30.09.2025, 23:59
    Гость: Кот Бегемот

    А бацько готов участвовать?? Или опять скажет, что ничего не знал?!!
    Начнёт путаться, лавировать и проговорится.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
«Продвижение невозможно»: неудобная правда от Рогозина порвала Сеть
Лукашенко предложил построить АЭС в Белоруссии с расчетом на Донбасс
Россия не попала в число «первостепенных» стран для гражданской авиации
© KM.RU
Проект бюджета — 2026: налоги повышаются, а финансирование оборонки снижается?
Избранное
«А я готовлюсь стать отцом»: в России облегчат жизнь многодетным семьям?
Лучший Самый День «Вселенная онлайн» (интернет-релиз)
Запад дал санкционный залп, чтобы «порвать в клочья» Путина
«Запрещенные барабанщики» спели военные песни на фоне видов разрушенного Донецка
Ученики Геббельса: как американцы «создают российскую агрессию»
Лидер «Конца фильма» призвал придерживаться традиционных отношений
Скворцы Степанова «Звездная жизнь» (интернет-сингл)
Ударим коллекторами по коммунальным неплатежам?
Свободный полет feat. Елена Коробейникова «Шторы»
Никита Михалков связал пандемию с переделом мира
Каждому по труду! Что может заставить работодателя повысить сотрудникам зарплаты
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации