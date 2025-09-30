СВР: Киев готовит новую резонансную провокацию
Киевский режим, оказавшись перед перспективой неизбежного поражения, готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие даже ценой разжигания "большой войны", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
В СВР заявили, что главной целью подобных действий Киева является демонстрация мировому сообществу якобы нарастающей эскалации со стороны Москвы. Киевский режим, по данным разведки, рассчитывает таким образом подтолкнуть европейские страны к максимально жесткой, в идеале военной, реакции против России.
В разведслужбе подчеркнули, что одна из готовящихся провокаций может быть связана с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, что, по их оценке, должно усилить общественный резонанс.
По информации СВР, после инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии украинская сторона приступила к планированию новой акции. Ведомство утверждает, что разработкой сценария занимается Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что операция будет включать инсценированную атаку на польские объекты.
Разведка также сообщает, что Украина готовит постановочную операцию на территории Польши с участием диверсионно-разведывательной группы, которая должна выглядеть как подразделение спецназа России и Белоруссии. По данным СВР, Киев намерен таким образом создать впечатление о прямом участии Москвы и Минска в дестабилизации ситуации.
Кроме того, по сведениям СВР, после того как польские силовые структуры "обнаружат и нейтрализуют" группу, ее участники планируют выступить перед СМИ и дать показания, которые должны будут "подтвердить" причастность России и Белоруссии к попытке дестабилизации ситуации в Польше.
В разведке считают, что на фоне серии инцидентов с российскими беспилотниками в Европе такая акция призвана окончательно убедить общественность в европейских странах в том, что за всеми враждебными действиями стоят Москва и Минск.
За почти четыре года ни к Конче-Заспе ни к Рублёвке ни один дрон не приближался. Берегут друг друга подельники. Своих не сдают
СРОЧНО! Запорожкая АЭС уже неделю отключена от внешних источников электроэнергии. Такого еще не было в истории АЭС. Один из снабжающих АЭС электроэнергией дизельный генератор вышел из строя. Дело движется объективно к шести новым Чернобылям.
Запорожская АЭС находится под контролем РФ.
Очередные гуси, нчинённые комарами, инфицированными трихомонадами в натовских лабЛабЛаториях в сЛавянске
Как вы всё-таки предсказуемы. Конечно, я уже давно говорила, что пора переносить войну на территорию ЕС. Чего так ломаться - мол, не хочу, не буду? ... В общем, сезон 2026-2027 года будет очень интересным...
А бацько готов участвовать?? Или опять скажет, что ничего не знал?!!
Начнёт путаться, лавировать и проговорится.