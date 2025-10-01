Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон для восстановления порядка

Президент США Дональд Трамп распорядился направить подразделения национальной гвардии в Орегон. По его словам, это решение связано с «усугубляющимся беззаконием» и нападениями на федеральных сотрудников.

«Наши офицеры не смогли самостоятельно обеспечить исполнение закона. “Антифа” и радикальные анархисты жестоко атаковали людей, которые защищают федеральную собственность», — приводит слова американского лидера РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что задействование гвардии необходимо для «восстановления закона и порядка, прекращения хаоса, смерти и разрушения». «Мы — нация закона, и мы победим», — добавил он.

 

 

 

  3. 02.10.2025, 09:49
    Гость: Бывалый

    Дональд уже давно все было придумано всех нелегалов нужно помещать в трудовые лагеря типа Освенцим. Все это уже проходили в Европе и в СССР не нужно выдумывать велосипед, нацгвардия какая-то.

