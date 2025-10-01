Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон для восстановления порядка

22:15 1.10.2025

Президент США Дональд Трамп распорядился направить подразделения национальной гвардии в Орегон. По его словам, это решение связано с «усугубляющимся беззаконием» и нападениями на федеральных сотрудников.

«Наши офицеры не смогли самостоятельно обеспечить исполнение закона. “Антифа” и радикальные анархисты жестоко атаковали людей, которые защищают федеральную собственность», — приводит слова американского лидера РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что задействование гвардии необходимо для «восстановления закона и порядка, прекращения хаоса, смерти и разрушения». «Мы — нация закона, и мы победим», — добавил он.