Лукашенко допустил отказ от размещения «Орешника» в Белоруссии

Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» не несет агрессии, однако Минск готов приостановить эту деятельность, если европейцы выступят с ответными шагами, завил белорусский президент Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам Лукашенко, еще в 1987 году СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы сдержать угрозу взаимного уничтожения, однако американцы вышли из него в 2019 году. Затем и европейские страны начали размещать подобное оружие, пишет Газета.RU.

«Ряд европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Ну что нас упрекать?», — спросил Лукашенко.

По его словам, развертывание «Орешника» не несет «никакой агрессивности». Однако страна готова приостановить его размещение.

«Размещение этого оружия в Белоруссии не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» приостановятся», — заявил белорусский президент.

Он отметил, что европейцы не готовы к реалистичным переговорам с белорусами. При этом ни России, ни Белоруссии не нужна эскалация, страны не намерены нападать на Европу, заверил Лукашенко.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.10.2025, 20:42
    Гость: Ты что:

    понимаешь Беларуские интересы лучше Батьки? Себя умнее его считаешь? Либерализма поднабрался за последние годы?

    Начальник прав ВСЕГДА -- помни. На этом принципе Русь стоит.

  3. 28.10.2025, 19:26
    Гость: Нападать на Беларусь

    никто не будет. Не думаю также, что полякам интересны её земли, даже мирным образом. Они хорошо усвоили, чем кончаются навязывание польского мира тем, кто хочет жить в своем, национальном. То, чего никак не усвоят русские.

    Полякам нужна дружественная Беларусь с той же системой ценностей, что и у них. Пример -- Литва, которая когда-то была польской. Вильно был таким же польским, как и Варшава и его потеря поначалу была невыносимой болью. Ничего привыкли, и возвращать не думают.

  4. 28.10.2025, 18:11
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Сплошная ложь ,еще одного гения,от А до Я,который путается в саоих показаниях,а потом когда Польша вновь закроет границу с Белоруссией,снова закатят истерику и в Кремле и в Минске.

  5. 28.10.2025, 17:47
    Гость: ABCD

    Многовекторный батька как бы намекает, "прекратите на нас давить санкциями и мы вам будет вилять хвостом в ответ".
    А отбиваться от панов ляхов он чем будет? Картохами кидать в них?
    Польша до сих пор считает Беларусь своими "беглыми кресами", то есть незаконно отторгнутой у польши территорией. Ещё в конце 90-х поляки на полном серьёзе составили у себя каталоги белорусской земли и недвижимости, которая должна быть возвращена потомкам поляков, кроме того, Россия (как правопреемник СССР) должна возместить весь ущерб утраченной выгоды и собственности за советский период этим "потомкам". Тогда в эту комиссию подали заявки почти 80,000 поляков в самой польше и около 25000 за рубежом, включая израиль (ну это понятно, им все должны). Подобное провернули в Прибалтике, когда после развала СССР массово "возвращали" недвижимость и землю бывшим владельцам.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Дональд Трамп © Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
© KM.RU, Петр Чайников
Долги родине: Россия нарастит выдачи кредитов другим странам до 1,8 трлн
Дмитриев: решение конфликта на Украине состоит из нескольких элементов
На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России
Избранное
ГОРШЕНЕВ с симфоническим оркестром «КУКРЫНИКСЫ. Лучшее», 19 мая, Crocus City Hall
Регион 77 «Черная Яуза»
«Конец Фильма», 2 февраля, «16 Тонн»
Местные выборы-2020 на Украине: крах Зеленского и поражение бандеровцев
Армия свиней «Свежая свинина для гнилой баранины»
«Верховный главнокомандующий выдает желаемое за действительность»
Дальше мечты «На моем пути» (интернет-сингл)
«Деникин спирт» вернулись на сцену и установили рекорд
Мечта (Кузя УО) «Математика»
Робокот «В лаваше» (интернет-сингл)
Владимир Спиваков разрешил Оркестру Сергея Мазаева похулиганить в Доме музыки
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации