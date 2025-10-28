Лукашенко допустил отказ от размещения «Орешника» в Белоруссии
Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» не несет агрессии, однако Минск готов приостановить эту деятельность, если европейцы выступят с ответными шагами, завил белорусский президент Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По словам Лукашенко, еще в 1987 году СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы сдержать угрозу взаимного уничтожения, однако американцы вышли из него в 2019 году. Затем и европейские страны начали размещать подобное оружие, пишет Газета.RU.
«Ряд европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Ну что нас упрекать?», — спросил Лукашенко.
По его словам, развертывание «Орешника» не несет «никакой агрессивности». Однако страна готова приостановить его размещение.
«Размещение этого оружия в Белоруссии не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» приостановятся», — заявил белорусский президент.
Он отметил, что европейцы не готовы к реалистичным переговорам с белорусами. При этом ни России, ни Белоруссии не нужна эскалация, страны не намерены нападать на Европу, заверил Лукашенко.
понимаешь Беларуские интересы лучше Батьки? Себя умнее его считаешь? Либерализма поднабрался за последние годы?
Начальник прав ВСЕГДА -- помни. На этом принципе Русь стоит.
Не верит ни Европе ни Азии. Довертится.....
никто не будет. Не думаю также, что полякам интересны её земли, даже мирным образом. Они хорошо усвоили, чем кончаются навязывание польского мира тем, кто хочет жить в своем, национальном. То, чего никак не усвоят русские.
Полякам нужна дружественная Беларусь с той же системой ценностей, что и у них. Пример -- Литва, которая когда-то была польской. Вильно был таким же польским, как и Варшава и его потеря поначалу была невыносимой болью. Ничего привыкли, и возвращать не думают.
Сплошная ложь ,еще одного гения,от А до Я,который путается в саоих показаниях,а потом когда Польша вновь закроет границу с Белоруссией,снова закатят истерику и в Кремле и в Минске.
Многовекторный батька как бы намекает, "прекратите на нас давить санкциями и мы вам будет вилять хвостом в ответ".
А отбиваться от панов ляхов он чем будет? Картохами кидать в них?
Польша до сих пор считает Беларусь своими "беглыми кресами", то есть незаконно отторгнутой у польши территорией. Ещё в конце 90-х поляки на полном серьёзе составили у себя каталоги белорусской земли и недвижимости, которая должна быть возвращена потомкам поляков, кроме того, Россия (как правопреемник СССР) должна возместить весь ущерб утраченной выгоды и собственности за советский период этим "потомкам". Тогда в эту комиссию подали заявки почти 80,000 поляков в самой польше и около 25000 за рубежом, включая израиль (ну это понятно, им все должны). Подобное провернули в Прибалтике, когда после развала СССР массово "возвращали" недвижимость и землю бывшим владельцам.