Лукашенко допустил отказ от размещения «Орешника» в Белоруссии

16:38 28.10.2025

Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» не несет агрессии, однако Минск готов приостановить эту деятельность, если европейцы выступят с ответными шагами, завил белорусский президент Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам Лукашенко, еще в 1987 году СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы сдержать угрозу взаимного уничтожения, однако американцы вышли из него в 2019 году. Затем и европейские страны начали размещать подобное оружие, пишет Газета.RU.

«Ряд европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Ну что нас упрекать?», — спросил Лукашенко.

По его словам, развертывание «Орешника» не несет «никакой агрессивности». Однако страна готова приостановить его размещение.

«Размещение этого оружия в Белоруссии не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» приостановятся», — заявил белорусский президент.

Он отметил, что европейцы не готовы к реалистичным переговорам с белорусами. При этом ни России, ни Белоруссии не нужна эскалация, страны не намерены нападать на Европу, заверил Лукашенко.