Президенты Нигерии и США встретятся после угроз Трампа ввести войска

Президенты Нигерии и США Бола Тинубу и Дональд Трамп встретятся в ближайшие дни, чтобы обсудить заявления американской стороны о притеснении христиан. Об этом заявил помощник нигерийского президента Дэниэл Бвала, сообщает «Коммерсант».

«Оба президента разделяют интерес к борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма. Президент Трамп сильно помог Нигерии, разрешив продажу оружия нашей стране, и президент Тинубу должным образом воспользовался этой возможностью»,— написал Бвала в X. Он отметил, что Нигерия добилась значительных результатов в борьбе с терроризмом и готова их продемонстрировать.

Между сторонами есть разногласия о том, кого преследуют террористы в Нигерии: христиан или представителей всех конфессий, добавил Дэниэл Бвала. По его словам, именно этот вопрос обсудят и решат на ближайшей встрече.

Сегодня глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале подготовки к военным действиям в Нигерии. 1 ноября Дональд Трамп написал в Truth Social, что в африканскую страну могут зайти американские войска, если ее правительство «продолжит позволять убивать христиан». 

