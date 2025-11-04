Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20
Президент России Владимир Путин поручил возглавить российскую делегацию на саммите лидеров стран G20 заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину, пишет РБК.
Также в состав делегации войдут начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, его заместитель и представитель президента по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, Светлана Лукаш, замминистра иностранных дел Александр Панкин и замминистра финансов Иван Чебесков.
Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября.
В Кремле сообщали, что Путин примет участие в саммите «так или иначе», а Россия будет на должном уровне представлена на мероприятии.
