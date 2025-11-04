Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20

18:41 4.11.2025

Президент России Владимир Путин поручил возглавить российскую делегацию на саммите лидеров стран G20 заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину, пишет РБК.

Также в состав делегации войдут начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, его заместитель и представитель президента по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, Светлана Лукаш, замминистра иностранных дел Александр Панкин и замминистра финансов Иван Чебесков.

Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября.

В Кремле сообщали, что Путин примет участие в саммите «так или иначе», а Россия будет на должном уровне представлена на мероприятии.