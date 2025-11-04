Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20

Президент России Владимир Путин поручил возглавить российскую делегацию на саммите лидеров стран G20 заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину, пишет РБК.

Также в состав делегации войдут начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, его заместитель и представитель президента по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, Светлана Лукаш, замминистра иностранных дел Александр Панкин и замминистра финансов Иван Чебесков.

Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября.

В Кремле сообщали, что Путин примет участие в саммите «так или иначе», а Россия будет на должном уровне представлена на мероприятии.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.11.2025, 00:31
    Гость: Нельзя рисковать самыми главными

    Есть же надёжная китайская спутниковая связь. Усманов, Алекперов и Абрамович не должны подставляться

Все комментарии (12)
Выбор читателей
© KM.RU, Артем Чернов
Новым регионам России прибавят территорий и полномочий
© KM.RU
Россия готова прекратить бои в районах окружения ВСУ для доступа СМИ
WP узнала об обращении Венесуэлы за военной помощью к России
© РИА Новости Кирилл Каллиников
Мантуров назвал причину снижения товарооборота с Китаем
Избранное
Лидер «Запрещенных барабанщиков» рассказал, где ему легче дышится
Международный фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest, 24-25 августа, ВДНХ
Штурм «красных линий»
Возрожденная «Адаптация» сыграла вживую весь будущий альбом в расширенном составе
«Байден: внешняя инаугурация. Ему нужна возможность объявить о своем крупном международном успехе»
«На Украине население приучили к тому, что никакое объединение тебе не поможет, чиновник всегда окажется прав»
«Банда Четырех» обкатала «Американского психопата» в Москве
О важности и пользе витаминов
Вся сила в пирогах! В армии поздравили январских именинников
Кошка Сашка «Вдох» (интернет-сингл)
Александр Непомнящий «Полюс»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации