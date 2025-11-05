Киев введет срочные контракты в ВСУ из-за нехватки солдат

17:02 5.11.2025

Украина планирует ввести срочные военные контракты параллельно с существующей системой призыва, пишет газета The New York Times. Такая мера вызвана острым дефицитом солдат в ВСУ, говорится в публикации.

Сейчас украинские солдаты служат по бессрочным контрактам, которые «не дают им возможности контролировать свое будущее», сказано в статье. «Энтузиазм по поводу службы в армии угас, поскольку украинцы опасаются, что бессрочная служба — это билет в один конец на линию фронта», — цитирует газету РБК.

Как пояснил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, новая система не заменит мобилизацию, но любой солдат, подписавший контракт на два и более лет, получит отсрочку на один год от потенциальной будущей мобилизации.

Министр подчеркнул, что «новые контракты основаны на справедливости и предсказуемости». Нововведение будет включать увеличенные ежемесячные выплаты, бонусы и расширенный пакет социального обеспечения, добавил он.

При этом издание подчеркивает, что аналитики и украинские законодатели указывают на недостаточно детализированный план действий Киева.