Киев введет срочные контракты в ВСУ из-за нехватки солдат
Украина планирует ввести срочные военные контракты параллельно с существующей системой призыва, пишет газета The New York Times. Такая мера вызвана острым дефицитом солдат в ВСУ, говорится в публикации.
Сейчас украинские солдаты служат по бессрочным контрактам, которые «не дают им возможности контролировать свое будущее», сказано в статье. «Энтузиазм по поводу службы в армии угас, поскольку украинцы опасаются, что бессрочная служба — это билет в один конец на линию фронта», — цитирует газету РБК.
Как пояснил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль, новая система не заменит мобилизацию, но любой солдат, подписавший контракт на два и более лет, получит отсрочку на один год от потенциальной будущей мобилизации.
Министр подчеркнул, что «новые контракты основаны на справедливости и предсказуемости». Нововведение будет включать увеличенные ежемесячные выплаты, бонусы и расширенный пакет социального обеспечения, добавил он.
При этом издание подчеркивает, что аналитики и украинские законодатели указывают на недостаточно детализированный план действий Киева.
Скоро будут заманивать:"Всего на месяц! Нет, на неделю всего!"
хохол родился,еврей заплакал.Прям взяли и отпустили,будут воевать пока не окупят билет в один конец.
-в один конец.
Украинские военные массово сдаются в плен под Красноармейском (Покровском) в ДНР. Видео опубликовал SHOT.
Наибольшее скопление окруженного противника - в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный.
Все попытки ВСУ вырваться из котла провалились. Среди сдавшихся большое количество недавно мобилизованных.
На кадрах видно, как боец РФ ведет по сгоревшей лесополосе группу пленных. Далее показан допрос. Все пленные ВСУ говорят, что у них не было еды и боекомплекта. Командиры перестали выходить на связь.
"Наш дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться", - говорит один из пленных.
"Много раненых, эвакуации нет. Два с половиной месяца не было ротации", - сообщает другой украинский солдат.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что положение группировок ВСУ, зажатых в котлах Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается. Единственный шанс спастись для украинских военных - сдаться в плен.
"Срочный" хохлоконтракт - это тоже One Way ticket.
Только еще быстрее,чтобы не платить обещанное.Зелипопс платить по своей носатой натуре очень не любит.