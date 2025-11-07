Совбез ООН временно снял санкции с сирийского президента Ахмеда аш-Шараа

08:23 7.11.2025

Совет Безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию о временной приостановке санкций против исполняющего обязанности президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба. Этот шаг приурочен к визиту сирийского лидера в Вашингтон, запланированному на 10 ноября, где он встретится с президентом США Дональдом Трампом, сообщает «Интерфакс».

В документе указано, что оба чиновника исключаются из санкционного списка, связанного с борьбой против структур, причастных к ИГИЛ и «Аль-Каиде» (террористические организации, запрещены в РФ).

Резолюция была принята подавляющим большинством — «за» проголосовали 14 членов Совбеза, а Китай воздержался.

Дамаск положительно оценил решение. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани поблагодарил членов Совета Безопасности за поддержку. «Сирия выражает признательность Соединённым Штатам и дружественным странам за солидарность с сирийским народом», — написал он в соцсети X (бывший Twitter). По словам дипломата, итоги голосования демонстрируют «рост международного доверия к руководству президента аш-Шараа».

По данным агентства Reuters, временная отмена санкций продлится до конца года и призвана облегчить диалог между Вашингтоном и Дамаском. Аналитики отмечают, что это первый случай за последние десять лет, когда США и Сирия официально выходят на прямой контакт на столь высоком уровне.

Предстоящая встреча в Белом доме, как ожидается, станет ключевым моментом в попытке перезапуска сирийско-американских отношений, замороженных с 2012 года на фоне гражданской войны и санкционного давления Запада.