08:15 12.01.2026

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр страны Роберт Фицо и председатель парламента Рихард Раши заявили, что Братислава не намерена оказывать Киеву военную поддержку, направлять туда военнослужащих или выступать гарантом по кредиту Евросоюза, пишут СМИ.

Соответствующее заявление было сделано по итогам совместной встречи, приуроченной к 33-й годовщине образования Словацкой Республики. В документе подчеркивается, что страна и впредь будет придерживаться курса невовлеченности в военные поставки и финансовые обязательства, связанные с конфликтом на Украине.

Петер Пеллегрини отдельно отметил, что Словакия не изменит своей позиции ни по вопросу отправки войск, ни по предоставлению гарантий под масштабный заем ЕС для Киева. По его словам, это является принципиальной линией нынешнего руководства страны.

Премьер-министр Роберт Фицо в своем выступлении выразил обеспокоенность состоянием международных отношений, заявив о снижении роли международного права и глубоком кризисе, в котором, по его оценке, сегодня находится Евросоюз. Ранее он также критиковал практику кредитной поддержки Украины, утверждая, что подобные меры лишь затягивают страдания мирного населения и не приближают разрешение конфликта.