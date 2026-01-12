Словакия подтвердила отказ от военной помощи и гарантий для Киева

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр страны Роберт Фицо и председатель парламента Рихард Раши заявили, что Братислава не намерена оказывать Киеву военную поддержку, направлять туда военнослужащих или выступать гарантом по кредиту Евросоюза, пишут СМИ.

Соответствующее заявление было сделано по итогам совместной встречи, приуроченной к 33-й годовщине образования Словацкой Республики. В документе подчеркивается, что страна и впредь будет придерживаться курса невовлеченности в военные поставки и финансовые обязательства, связанные с конфликтом на Украине.

Петер Пеллегрини отдельно отметил, что Словакия не изменит своей позиции ни по вопросу отправки войск, ни по предоставлению гарантий под масштабный заем ЕС для Киева. По его словам, это является принципиальной линией нынешнего руководства страны.

Премьер-министр Роберт Фицо в своем выступлении выразил обеспокоенность состоянием международных отношений, заявив о снижении роли международного права и глубоком кризисе, в котором, по его оценке, сегодня находится Евросоюз. Ранее он также критиковал практику кредитной поддержки Украины, утверждая, что подобные меры лишь затягивают страдания мирного населения и не приближают разрешение конфликта.

  1. 12.01.2026, 17:31
    Гость: Европеец

    Мужики !
    У вас, как у нас говорят, память как у курицы.
    Словакия в самом начале войны помогла Украине орудием больше всех в Европе. Только одних МИГ29 послала штук 12-13 и ещё много чего. Потом власть в Словакии на короткое время поменялась и поменяется опять- как у нас в обычае.

  5. 12.01.2026, 13:51
    Гость: Имрек

    ."У Британии нет друзей, а есть только интересы", а пан Европеец, как гопник из подворотни, на слабо взять норовит. Ещё совсем недавно от него звучали совсем другие нравоучения, де мол как один человек европейский народ за свободную Украину встанет, а он сам, будучи знатным охотником на вальдшнепов и видным поедателем лягушек, лучше всех знает кто у кого хозяин, чья страна самостоятельная, и кого призвать к ответу. А в итоге- "Суди дружок не выше сапога". В телодвижениях внутри карликовой "моей страны" разобраться не в состоянии, только мировая геополитика, ибо с министром культуры Баварии на дружеской ноге, после литры выпитой (согласно воспоминаниям).

